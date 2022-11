Qué buenos somos

Vivimos desde hace tiempo, como se sabe, en la edad de la monserga, una época marcada por la hipocresía y el fariseísmo, el afán desesperado de estar siempre del “lado correcto de la historia”, las ganas de que todos nos vean militar con estridencia y jactancia en todas las causas, todas, que constituyen el menú diario del lugar común y la superioridad moral, la redención de los pecados, la bondad como programa y pose y convención social.



Nunca antes había sido así en la historia, ni siquiera en los momentos de mayor fanatismo. Pero ese panóptico que son las redes sociales hizo que todo el mundo, empezando por los más famosos, increíble que en eso consistan la gloria y la fama, tenga que acreditar su adhesión irrevocable a cuanta reivindicación hay, como si ese fuera, porque además lo es, el único requisito para triunfar y sobresalir.

Por eso hoy no hay acto público, ni mundial de fútbol ni reinado de belleza, ni premios Óscar ni una ida al baño, que no implique clavar las tesis de Lutero en las puertas de la iglesia de Wittenberg: todo tiene que ser una demostración desgarradora y cursi, con mirada al infinito, de nuestras convicciones políticas y humanitarias; todo es un pretexto para predicar y que quede muy claro nuestro compromiso, de vieja data, con las grandes luchas de la humanidad.

Un amigo sostiene que aunque se trate de una farsa ominosa al final los efectos son positivos porque eso ha obligado a que la gente, en general, tenga más consideración y tolerancia, más ‘empatía’, esa palabra horrible y devaluada que ya nos condenó al infierno. También dice mi amigo que los poderosos, de todo tipo, se cuidan más y están obligados a pagar por lo menos esa cuota de falsa humildad y falsa generosidad: eso es lo que les vale ser lo que son.

Quizás sea cierto, no lo niego. Pero también resulta cada vez más asfixiante y absurdo el espectáculo de tanta gente que se suma a un acto simbólico de indignación y protesta no porque crea en él –ya es lo de menos– sino porque siente que ese es el único camino para exhibir sus credenciales de bondad y pureza ante los demás, esa policía jacobina que dictamina quiénes sí merecen ser aplaudidos y quiénes no.

El mundial de fútbol de Qatar, horrible mundial, por lo demás, y eso se intuía desde que supimos que se iba a hacer allí, no ha sido la excepción, sobre todo porque se trata de un régimen despótico y casi inhumano. Como Rusia hace cuatro años, con una diferencia que al final nadie quiere reconocer porque tampoco es muy correcto desde el punto de vista político: Qatar es un país islámico y practicante y eso es algo que Occidente, tan tolerante, no tolera.

Ese es también el trasfondo de todo, la historia y la cultura que subyacen allí en lo que parece tan banal, solo un juego de fútbol. Y no lo es, claro que no lo es; nunca lo fue. Entonces ahora sí hay que demostrar, mirando para todos lados, viendo bien dónde están las cámaras, que uno no aprueba este espectáculo inmoral. Y como siempre en esta sociedad decadente y vacía del activismo y la sobreactuación: que nos celebren, que se sepa bien, que nos aplaudan.

Ese es el fin y el objetivo, nada más importa. Por eso los jugadores de fútbol, los de las democracias occidentales tan desgarradas y consternadas, van al mundial y se dejan manosear de la Fifa, que además les impide ponerse un brazalete contra la homofobia y la discriminación. En cambio los iraníes, a los que sí pueden matar por eso cuando regresen a su país, no cantan su himno en un acto de dignidad más grande que toda Europa y América juntas.

Esa es la deferencia entre Irán y los demás: que para ellos es la vida o la muerte, para los otros son los likes de su Instagram. “One love”, ay, qué buenos somos los buenos.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

