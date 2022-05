Que arda Troya

¿Es verdad que Nerón, el emperador, hizo arder a Roma, la quemó para que no quedara piedra sobre piedra bajo el atardecer de ese verano del año 64 de nuestra era? El incendio ocurrió pero las versiones difieren: Tácito culpa a los cristianos, recién llegados, mientras que Suetonio y Dion Casio, un poco después, aseguran que Nerón le prendió fuego a la ciudad y lo hizo mientras tocaba la lira y cantaba una canción de su autoría: La caída de Troya.



Ese fue un rumor que desde entonces se impuso, para siempre, que Nerón contemplaba maravillado cómo el fuego iba tragándose y lamiendo la capital del mundo. En el siglo IV un gran historiador latino, Eutropio, volvió a contar la misma historia: “Urbem Romam incendit, ut spectaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia!”. La cito así porque se entiende perfecto: “Incendió la ciudad de Roma para que pudiera imaginarse lo que fue Troya...”.



Hace no mucho, en el Museo Británico, se hizo un análisis en tercera dimensión de un busto de Nerón que había sido dañado y castigado, como si se tratara del emperador en persona. Su nombre y su memoria, mejor dicho, fueron purgados por la posteridad, que necesitaba un culpable de todos los horrores que arrastra consigo el pasado. Poco después de su muerte (y es probable que ya en vida) Nerón fue repudiado como un tirano perverso y ejemplar.

Lo interesante es que fue un gran gobernante y su fama no siempre fue tan mala, como lo demostró en un libro extraordinario, titulado Nerón, Edward Champlin, quien también propone una teoría muy sugestiva sobre el incendio de Roma y la responsabilidad en él del emperador, y es que ese episodio se volvió a lo largo de los siglos, dice Champlin, un símbolo de la indolencia de los poderosos. Su indolencia y sus estragos, sus funestas consecuencias.



Porque fuera cierto o no que Nerón quemó a Roma mientras cantaba sus canciones, la imagen sí es reveladora –ese es su valor filosófico, digamos– de lo terribles que pueden ser y que son muchos con el poder en las manos. Como si un fuego secreto y abrasador también los fuera consumiendo: el fuego de su megalomanía y su locura, su vanidad, su obstinación. Parece mentira pero el incendio de Roma ha ocurrido muchas veces en la historia.



Ya no me acuerdo si es de san Agustín o de quién, o la soñé, esa teoría política y moral que le pide al poderoso que al menos no haga el mal, que no cause daño ya que no siempre o casi nunca puede causar el bien. Que su labor sea una atenuación de las atroces consecuencias del poder, no su peor estímulo ni su más perversa versión. Hay casos en los que esa idea es muy injusta, por supuesto, pero hay otros en los que es necesaria y benéfica, una esperanza.



Porque el ‘síndrome de Nerón’ siempre acecha, y además en todos los ámbitos y en todos los niveles, no solo en la política y no solo entre quienes ostentan las mayores dignidades. Es más: a veces esa forma de la tiranía, esa aberración, se junta con otra no menos aterradora y nociva, la de quienes sobredimensionan el pequeñísimo poder que tienen y lo ejercen como si fueran Gengis Kan. Eso es: hay quienes padecen por igual el síndrome de Nerón y el de Gengis Kan.



Pero ni siquiera, vuelvo a decirlo, porque en ambos casos la historia enseña que a pesar de la mala fama y la leyenda negra tanto Nerón como Gengis Kan fueron decorosos y eficientes a la hora de mandar y gobernar; al menos fueron mejores, muchísimo mejores, que muchos que pasaron a la posteridad fingiendo mesura y sensatez. Me acuerdo del magnífico elogio que Álvaro Mutis hizo una vez de César Borgia: “Lo prefiero a cualquiera”, decía el maestro.



También Mutis evocaba siempre una frase de su adorado Céline: “Felices los que fueron gobernados por el caballo de Calígula”.

