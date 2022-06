¿Pueblo bruto?

Sobre el ‘pueblo’, entendido así como una abstracción y una entelequia que siempre se invoca para hablar de la sociedad y sus expresiones colectivas, el ‘pueblo’ como el sujeto y el protagonista de la historia, digamos, suele haber en la retórica política dos aproximaciones contrapuestas e igual de necias y engañosas a la hora de entender por qué pasa lo que pasa cuando se trata del poder y sus misterios.



Una de esas aproximaciones es la que podríamos llamar la ‘demolatría’: la exaltación coqueta y zalamera, patética, del pueblo como la encarnación de todas las virtudes y todos los valores. Es la idea esa de que el pueblo nunca se equivoca y es superior a sus dirigentes: el pueblo incorruptible y virginal, ingenuo, laborioso, bueno, ejemplar. Los demagogos –eso es la demagogia– son expertos en inflar, batiendo la tapa de una olla, ese globo de papel chino.



La otra aproximación no es menos equivocada: se llama la ‘misodemia’ y consiste en odiar al pueblo y atribuirle, con la misma fuerza del elogio gratuito y lisonjero de los demagogos y los falsos mesías, todos los males y todos los defectos. La idea esa de que el pueblo es bruto por naturaleza, incapaz, inculto (habrase visto, si el pueblo ES la cultura), iletrado, inferior, ignorante, carente de imaginación, de valor civil, de lucidez.



Lo curioso es que ambas escuelas, ambas aproximaciones, la demolátrica y la misodémica, por darles un nombre ridículo y pomposo, hacen parte muchas veces de un mismo proceso de distorsión y desencanto. Porque no es que los que las profesan se queden siempre allí, en el mismo sitio. No. Y muchos empiezan en la zalamería demagógica, mientras les conviene, o eso creen, para acabar sin recato en el repudio asqueado del pueblo inservible y estúpido.

Primero viene la exaltación del pueblo, el asedio, la presunta y grotesca seducción; luego, cuando los resultados no son los esperados, viene la estrategia de culparlo por no haber entendido nada. FACEBOOK

Basta ver las campañas: primero viene la exaltación del pueblo, el asedio, la presunta y grotesca seducción; luego, cuando los resultados no son los esperados, que casi nunca lo son, viene la estrategia de culparlo por no haber entendido nada, por ser corrupto y abyecto, por merecerse su suerte. El problema nunca es la mezquindad y la poquedad de los líderes, su vanidad. No. El problema es que la masa no sabe ni reconoce lo que le conviene: que se joda.



Hay quienes creen, pobres, que es un asunto de educación y de libros, como si la Alemania nazi no hubiera sido el país más refinado y leído de Europa cuando Hitler llegó al poder. Es la misma lógica de los que repiten esa frase perversa y mentirosa de Unamuno, que además creo que nunca la dijo: “El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando”. Eso no es cierto, claro que no, muchas veces es al revés.



Porque el pueblo, lo que quiera que sea, sí es una especie de Leviatán indescifrable e imperfecto: un monstruo de muchas cabezas, una fiera herida y acorralada. Pero también es la suma muy concreta de intereses y de azares que por lo general se les escapan, en el análisis y la comprensión, tanto a los que lo idealizan como a los que lo censuran y desprecian. El pueblo es una fuerza de la historia que desborda siempre su propio cauce, y eso no lo contiene nadie.



Y ahí hay de todo: inteligencia y astucia, venalidad, corrupción, instinto de supervivencia, grandeza, pequeñez, nobleza, mezquindad, valor supremo, cobardía. Así ha sido toda la vida y lo seguirá siendo, por eso no tiene ningún sentido embelesarse ni ensañarse con el pueblo como si fuera algo concreto e invariable y no el río caudaloso e inasible que es. ¿Hablamos entonces, mejor, de la sociedad? Quizás, no tengo ni idea.

Por lo menos hablemos de lo que cada quien hace y de su responsabilidad, eso sí, porque el pueblo también es una suma de individuos.



Y vivir culpando a los demás, al final, no salva a nadie de ser lo que es.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

