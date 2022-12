Prólogo y epílogo

Los obituarios tienen de malo, además de la tristeza y la fatalidad que los inspiran, por supuesto, el hecho de que uno termina poniendo en ellos muchas cosas que habría querido decirles en vida a los que ya no están y cuya muerte, a veces inesperada y súbita o a veces presentida y lenta, pero no por ello menos dolorosa, implica ese ritual inevitable de elogiar a quien ya no escuchará ni leerá tantas flores dichas en su encomio y su memoria.



Tan absurda me parece esta paradoja, por decir lo menos, que siempre he creído que uno debería hacer los obituarios en vida, exaltar a quienes se lo merecen cuando todavía están en este mundo y pueden enterarse así de lo que la gente los quiere y les debe y los admira. Sé que es una idea agorera y tétrica, pero también es la única posibilidad, en muchos casos, de que el afecto y la justicia no queden como un acto póstumo y tardío.

Eso me pasa con este obituario de Mauricio Lleras, el magnífico librero que acaba de morir en Bogotá, dueño y alma de la mítica librería Prólogo, y que en realidad debería ser, ahora que lo pienso, el único lector de estas palabras que solo aspiran a celebrar su bondad y su inteligencia, su generosidad y su demoledor y seco, sequísimo y feroz sentido del humor. Parece increíble (lo es) que ‘Lleritas’ ya no esté en la puerta de su librería fumándose su eterno cigarrillo.

Lo hacía con una resignación y un estoicismo ejemplares, y luego lanzaba al aire la colilla y se recluía de nuevo entre sus libros y sus clientes, que lo adoraban y con toda la razón: cada recomendación suya, cada revelación, cada una de sus provocaciones y sugerencias eran infalibles porque Mauricio, como el gran librero que era, tenía el don de intuir qué libro está necesitando cada quien, muchas veces sin saberlo.

George Steiner decía que un crítico literario, uno bueno y de verdad, es como un cartero que hace de todo libro una carta que va, gracias a él, de las manos de su autor a las de los lectores. En ese sentido podría pensarse en los libreros como avezados celestinos, bajo la luz de la luna, de ahí viene la palabra, que propician el encuentro entre un lector y un libro, muchas veces uno que puede llegar a cambiar para siempre la vida.

Se trata de una labor muy exigente y muy noble, tanto que para ejercerla se necesitan las más altas virtudes, y Mauricio Lleras las tuvo todas y a manos llenas: la sensibilidad, la erudición sin pedantería ni arrogancia, la universalidad, la compasión, la paciencia. Un amigo, que también era cliente de Prólogo, me dijo un día que con un librero así no se necesita ni psicoanalista ni cura, “ni novia”, añadió, aunque yo le señalé que lo del cura me parecía un exceso.

Pero es la verdad: los grandes libreros son catadores del alma humana, confidentes y cómplices de nuestras pasiones, inmejorables artífices de ese amor entre un libro y su lector que, cuando funciona, es una de las formas mayores de la felicidad. ‘Lleritas’ era un maestro de su oficio, un ser fabuloso que fundó su librería casi con el propósito exclusivo de hacer amigos para compartir y regalar la dicha sin igual de la literatura.

Con su voz cavernosa de viejo bogotano, por no hablar de su ironía tan fina que siempre parecía un lamento, era un placer verlo en acción. Opinar con pasmosa autoridad, como si nada, de un narrador portugués del siglo XIX; recomendar tres o cuatro ediciones de las Memorias de ultratumba; hablar de Dickens, de Zarraluki, del diccionario de María Moliner, al que comparaba con un tren de pilas por la alegría que da ponerlo en acción por primera vez.

Cada tanto me comentaba mis columnas, un honor para mí. Espero que esta, que es toda suya, le llegue donde esté. Nos va a hacer mucha falta, querido Mauricio.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

