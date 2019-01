Predicar en el desierto

Creo que este era un pastor, como los hay tantos en el mundo, quizás demasiados; y como los ha habido siempre a lo largo de la historia, no hay que olvidar que la sociedad se divide en tres estamentos fundamentales, según decía en latín el famosísimo abad anglosajón Aelfrico de Eynsham: bellatores, laboratores y oratores: guerreros, labriegos y sacerdotes. No es más, ese es el equipo.



Aunque este, más que un pastor en el sentido verdadero de la palabra, más que un sacerdote a secas, por ponerlo de una forma contradictoria, era sobre todo un predicador: un vocero insaciable de la verdad (por lo general, en ese caso, va en mayúsculas: La Verdad); un militante de una causa que se le volvió una obsesión y una bandera, y entonces, investido quién sabe de qué poder divino o humano, salió a clavarla.



Lo cual no es un decir, para esta historia que cuento, no es solo una frase ni una figura literaria; al revés. Porque quien la protagoniza, David Matheson, era un mormón que tenía una famosa terapia para ‘curar’ y ‘salvar’ a los homosexuales. Como si la orientación sexual de las personas pudiera seguir viéndose, a estas alturas de la vida, como una enfermedad; y como si ella pudiera cambiarse con terapias, háganme el favor.

Muchos, sin embargo, creen que algo así sí es posible (veo venir las cartas, todas con su debida cita bíblica, el Deuteronomio les fascina), en especial en comunidades religiosas donde ciertas prácticas o ciertas inclinaciones son vistas como un pecado o una aberración, y entonces se impone la creencia absurda de que hay que ‘curarlas’, ‘salvar’ a sus ‘víctimas’. “Pregúntenme cómo”, suelen decir estos tenebrosos exorcistas.



Una vez vi la foto de uno en Facebook: un pastor sonriente y de corbata, muy cristiano, con capul, que llevaba un cartel con una imagen suya pero vestido de mujer. Decía el letrero: ‘La homosexualidad tiene cura, pregúntenme cómo’. Un señor no se pudo contener y le comentó en el acto: “Ha debido quedarse como estaba, era mejor”. Se refería, claro, solo al aspecto físico, aunque también quizás al moral, no lo sé.



Lo cierto es que el pastor y terapeuta mormón David Matheson escribió la semana pasada un largo comunicado para explicar que, después de muchos años de feliz y heterosexual matrimonio con su esposa, después de haber ayudado a tantos gais a encontrar la ‘redención’ y el camino (sin duda), él quería decirle al mundo que también lo es. O como lo dijo el Times de Londres: “El mormón que ‘convertía’ a los gais es gay”.



Ahora: que ese matrimonio fuera en apariencia feliz no me extraña para nada, al contrario, pues esa suele ser una versión muy frecuente de esta historia: la del gay oculto que se enorgullece de tener una vida que no es la suya. Aunque ahora todo ha cambiado tanto en el terreno marital que las opciones son múltiples, por suerte. Lo que sí perturba, en cambio, es el contraste entre la homofobia de Matheson como terapista y su verdad más íntima.



Se trata, sin embargo, de un caso típico, casi arquetípico, y no solo en materia sexual: el del predicador que es tanto más violento y radical con sus palabras y sus consignas cuanto más contradictorio es con sus actos, con lo que hace. El agitador implacable y severo de causas en las que al final no cree porque con su vida las niega todas, casi siempre en secreto, con hipocresía y retorcimiento.



Capitanes de la moral que van por el mundo salvando a los demás, a la fuerza, mientras su propia alma está en la quiebra. Parados en un pedestal que es un clóset, y no solo por lo que hacen en la cama.



“Predica pero no aplica”, dice la gente en casos así. El Chapulín Colorado lo diría mejor: “A Dios rogando y con el mazo dando”.



