Por una pelota

Hay muchas definiciones del fútbol, casi todas ellas apasionadas e insuficientes. A mí me gusta muchísimo la de Javier Marías, quien decía que era “la recuperación semanal de la infancia”. También la de Albert Camus es muy bella porque además él sí jugó a la pelota, fue portero como su colega Henry de Montherlant, por eso decía Camus que todo lo que sabía de la moral y de la vida lo había aprendido dentro de una cancha, o algo así.



¿Qué explica esa fascinación que ejerce sobre millones de personas en el mundo entero, que no en vano es un balón que gira sobre su propio eje, un juego en apariencia tan elemental y tan simple? Quizás sea eso mismo, su simpleza; su misteriosa belleza tan parecida a la vida, a veces más que nada en la vida. Borges, que odiaba el fútbol, decía que era indigno emocionarse por ver a 22 hombres en calzoncillos corriendo detrás de una pelota.

Lo cierto es que el fútbol lo contiene todo: el azar y la magia, la nobleza y la ruindad, la inteligencia y la estupidez, la torpeza y la gracia. Hay talento y hay genio, lo que más nos deslumbra, pero también su negación, y a veces, en un partido, lo uno es tan importante y útil como lo otro. Como en la vida, donde todo parece obedecer a un orden y a un plan hasta que algo inesperado, en un segundo, cambia para siempre el destino de las cosas.

La vida es un orden fingido y pactado: un relato –una ficción– que el ser humano inventó para hacerla posible y vencer su condición incierta y caótica. El fútbol es igual, por eso nos gusta tanto. Quizás no haya ningún otro deporte que refleje más, en sus momentos de gloria y grandeza, sus orígenes infantiles, la pasión insaciable de ese niño que juega con su pelota desde que sale el sol hasta que el cielo lo oculta, y aun más allá.

La final de un Mundial (“la final del mundo”, como dicen los argentinos, no sin razón) es una réplica de todas las veces que se ha jugado en el potrero y en la calle. La gravedad y la seriedad de un partido cualquiera, en el barrio o en el Maracaná, nos revelan que se trata siempre del mismo partido: como un arquetipo platónico –Platón jugaba de 5, según Diógenes Laercio– cada gol no es sino la evocación de otro perfecto y único que es siempre igual.

Por eso no tiene mucho sentido juzgar al fútbol con la obsesión victoriana de las buenas maneras y el ‘espíritu deportivo’: el fútbol no es un deporte sino un hecho cultural, quizás el más importante del siglo XX junto con el Rock. Ambos, con sus dioses y sus héroes, son quizás la última gran religión que le queda a la humanidad, no en vano su templo suele ser el mismo: un estadio lleno de gente, la congregación de las almas.

Y como en todas las religiones, claro, también la del fútbol se nutre de quienes la niegan: los ateos, los escépticos, los réprobos, los descreídos. Y hay una teología futbolera, las interminables disputas antes y después de cada partido; teología bizantina, la única que cuenta. Y hay dogmatismo y hay herejías en el fútbol, y hay también una inesperada poesía: la de las mejores jugadas, por supuesto, y la de su narración épica.

Estoy seguro de que todos, de niños ochenteros, vimos a nuestros padres incurrir en un ritual que en ese entonces parecía inexplicable: ver el partido por televisión mientras lo escuchaban en la radio. Era un acto de fe, el triunfo definitivo de la literatura. Como lo dijo alguna vez Valdano, quien no lloró (no pudo, no le salían las lágrimas) cuando hizo su gol en la final del mundo en el 86; muchos años después oyó la narración de ese partido y entonces sí lloró.

“Ese día descubrí que a mí no me gustaba el fútbol sino la literatura”, creo que dijo Valdano.

Es muy probable que a muchos nos pase lo mismo, por eso nos gusta el fútbol. Y amén.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

