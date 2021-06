Pienso igual

Se está volviendo cada vez más común y opresiva la obligación de tener que pensar todos igual. Y aun haciéndolo no es suficiente porque no se trata solo de decir lo mismo sino que además hay que plegarse al lenguaje oficial y único de cada consigna y cada idea: se debe hablar, sí, pero con las palabras exactas que ya quedaron definidas por el público para cada tema. Nada más vale.

Uno puede estar de acuerdo con algo que se está diciendo en un momento dado –repito: uno está de acuerdo– y expresarlo a su manera y según ve las cosas pero siempre sale alguien a señalar lo que faltó, la forma herética de enunciar casi lo mismo pero con las palabras o el énfasis o la entonación que no eran. No solo tenemos que hablar de las mismas cosas, también hay que adoptar la misma redacción.



La causa de algo así, supongo yo, está en la feroz dictadura de las redes sociales, de las cuales dice mucha gente, como para matizar su influencia aplastante en el mundo de hoy, que no son la vida y que no hay que tomárselas tan en serio. Ojalá, pero eso no es cierto. Es más: el hecho político más importante de nuestro tiempo es ese, la irrupción de esa nueva ‘esfera pública’ cuyo poder no tiene límites.



Por eso muchos viven al acecho de lo que se está diciendo ‘en redes’, para adherirse de inmediato y sin pudor a esas ‘tendencias’. Las que sean, es lo de menos. Lo que hay que hacer es sumarse muy rápido al coro, con cuanta más sobreactuación mejor. Si es que hasta gente mayor y venerable ya cayó en ese juego bochornoso, con una coquetería y una demagogia indignas de su edad.



Contrarrestar esa opinión hegemónica y mayoritaria, sobre el tema que sea, es casi imposible, pues en ella se impone la presunción de la virtud y la pureza absolutas: quien disiente no lo hace por razones válidas sino inmorales; quien difiere no es que piense distinto sino que es una pésima persona. Por eso el afán de tantos de que los vean siempre, sin falta, apoyar las causas más aplaudidas, no importa si es con hipocresía y cinismo.



Porque además hay toda una policía de esas causas y su lenguaje oficial y único; hay toda una vigilancia ejercida por quienes están controlando a los demás para que no se vayan a salir del libreto. El que lo haga es llevado de inmediato a la hoguera; lo ‘cancelan’, como se dice hoy. Lo más curioso es que ese control se ejerce por lo general entre quienes piensan igual y están de acuerdo.



Increíble: lo que describió como nadie hace cien años Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, hoy es igual pero muchísimo peor, multiplicado por diez. Su idea era que el mundo estaba a merced de las multitudes, convertidas de golpe en un tribunal voraz, vanidoso, arrogante e implacable que se creía capaz de juzgarlo todo y que dictaminaba desde ese pedestal el deber ser de las cosas.



Los años 20 del siglo 20 fueron los del surgimiento de los estadios de fútbol y de béisbol y el de la radio masiva. También fueron los años del desenfreno vital de quienes habían sobrevivido a la guerra y a la peste, al fin del mundo. Pero entre las grietas de esa fiesta había un incurable descontento, un profundo dolor. Allí anidó, en esa furia latente y ahogada, el totalitarismo de las décadas siguientes.



Lo mismo pasó cuando el terror jacobino durante la Revolución francesa: quien no repitiera su catecismo dogmático, letra por letra, se iba a la guillotina; quien no asintiera se quedaba sin cabeza. Pero las peores purgas eran las de los jacobinos entre ellos mismos: no bastaba estar con la revolución, también había que estar con el terror y sus métodos para librarse de sus garras, y ni siquiera.



O digo yo, no sé, pero es que todavía no he visto cuál es el tema del día ni cómo es que hay que recitarlo hoy.



Juan Esteban Constaín

www.juanestebanconstain.com