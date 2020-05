Palabras de cobre

Hace años me leí un ensayo de don Miguel de Unamuno, que ahora no encuentro, en el que el gran maestro y anarquista decía que las palabras son como monedas de cobre que de tanto ir de mano en mano, de boca en boca, se van oxidando y empiezan a perder su brillo y su valor. Monedas envejecidas y herrumbrosas –esa es la palabra que usa Unamuno, herrumbrosas– que de tanto circular se van borrando.

Es una superstición rarísima esa, y me perdonan el paréntesis, la de la condición material de los billetes y las monedas, su estado, su suerte. Hay gente que tiene la fascinación por las monedas y los billetes nuevos y relucientes; es la misma gente que en cambio los rechaza cuando están viejos, rotos, pintados con bigote o pegados con cinta (tradición colombiana por excelencia), oxidados, desvanecidos, herrumbrosos.



Ya los economistas habrán estudiado ese tema, ya debe de haber artículos académicos sobre él en varias universidades. Aunque el texto de Unamuno no era sobre eso ni era académico sino literario y muy bello, y siempre me acuerdo de él porque es cierto: las palabras, algunas de ellas, se usan tanto que se van devaluando. Más que un uso es un abuso: un exceso, una omnipresencia que las pervierte y las agota.



Pasa también como con las canciones de temporada: que llega el día en que uno no las soporta más. Han sonado tanto y en tantas partes, hasta en la sopa, que después de un cierto punto la gente ya no experimenta con ellas nada plácido o grato sino el hastío, la saturación, el desespero, casi la angustia. Y esa sensación puede durar años, a veces el resto de la vida. A mí me pasó con 'Despacito', 'Isla para dos' y la 'Lambada'.



Y me pasa, ya hablando de palabras, valga la redundancia, me pasa con muchas palabras que sé que tienen un significado muy noble y necesario en estos tiempos; en estos y en todos. Son palabras con una intención virtuosa detrás de ellas, quizás por eso mismo se han vuelto tan recurrentes y tan usadas, porque su sola invocación ya implica un valor: un acto de justicia, una reivindicación, una declaración moral. Y eso está muy bien.



Pero les confieso que odio la palabra ‘empatía’: la detesto, no la soporto. Es más: la tengo silenciada en mi cuenta de Twitter, así no me cruzo nunca con ella. Ni con ella ni con nadie, por desgracia, pues hoy no hay quien no la use. Y por supuesto me siento mal, culpable. Porque no es el significado ni el sentido de esa palabra lo que tanto me repele, al revés. Es su uso y abuso: su invasiva presencia en todas partes, demasiadas.



Insisto: habrá quien diga que ese rechazo tan enfático de una palabra lo es también de su significado y su valor. Yo creo (espero) que no, porque nada me conmueve o admira más que la compasión, la solidaridad, la bonhomía. Pero no lo puedo negar: oigo o leo ‘empatía’, y salgo corriendo. Lo mismo me pasa, y me pasó desde el principio, con la ‘resiliencia’: es hermoso su sentido en términos morales, sí, pero la odio.



Eso por no mencionar (perdón me desahogo, y sí las menciono) las tortuosas y opresivas ‘sentipensante’, ‘proactivo’ y ‘reinventarse’: conceptos acuñados o adaptados con las mejores intenciones semánticas, si es que algo así existe, pero tan usados y con tanto entusiasmo y tanta jactancia moral o corporativa que uno les empieza a coger mucha pereza, la verdad. Son monedas devaluadas, un lastre.



Y eso no es bueno, claro que no. Porque el lenguaje existe justo para nombrar el mundo y darle sentido, sin límites. Como en el poema de Eliseo Diego: “Voy a nombrar las cosas, los sonoros altos que ven el festejar del viento...”.



Pero hay palabras que nos exigen resilientes, empáticos, sentipensantes y proactivos. Nada que hacer, las odio.



Juan Esteban Constaín

catuloelperro@hotmail.com