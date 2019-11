Original y copia

Dicen que Franz Kafka –el magnífico, el único, el fenomenal Kafka, y cualquier adjetivo es poco para su grandeza y maestría– adoraba por sobre todas las cosas al escritor alemán Heinrich von Kleist, quien se suicidó en Berlín en 1811. Es más: parece ser que la única vez que Kafka ‘actuó’ en público como un autor, como un ‘hombre de letras’, y no solo letras de cambio, lo hizo leyendo y llorando en un teatro un texto de su ídolo.

El de Kafka y Kleist es un parentesco literario y vital que resulta muy útil y revelador para leerlos y entenderlos a ambos, sobre todo al primero, quien se inspiró en su adorado maestro, dicen los que saben, para recrear y prolongar y rehacer sus temas, sus obsesiones, sus monstruos. La obra de todo gran escritor es siempre una forma elevada de la crítica literaria: un diálogo con sus dioses tutelares; un ajuste de cuentas con ellos.



Y sí, la verdad es que sí: uno lee a Kleist y allí está, cien años antes, todo Kafka. En él y en su vida y obra malhadadas están las semillas que luego irían a germinar, a explotar, en la literatura sin igual de su discípulo checo y judío de lengua alemana, la cual se salvó del fuego y del desastre, del olvido, gracias a que Max Brod, el mejor amigo de Kafka y el ejecutor de su testamento, no le hizo caso y en vez de quemarla la publicó.



Fue Brod, de hecho, quien primero señaló la deuda de Kafka con Kleist (K y K, digamos); fue él quien primero le hizo ver al mundo, para siempre, lo fértil, lo provechosa, lo benéfica que había sido esa influencia vivida de manera casi religiosa por el alumno. ¿Había allí plagio o imitación, despojo? Para nada: la gran literatura está escrita sobre el papel carbón, ay, de las admiraciones sucesivas.

En el caso del universo de Heinrich von Kleist reinventado por Franz Kafka, lo que hay es una profunda y enternecedora reflexión sobre la condición humana y sus absurdos y miserias: sus muecas, sus abismos, sus risas de opereta que son el único consuelo y la única razón para no seguir llorando. Es trágico y es cómico a la vez: el doloroso humor, con sus gotas amargas de azufre, de la vida y el destino de cada quien.



Y algo fundamental: la lucha del ser humano contra el establecimiento, que lo aplasta y lo envilece. Su enfrentamiento al ‘sistema’, esa telaraña que se lo va tragando y lo esclaviza; ese oscuro y totalitario (y kafkiano, ahí está el detalle) aparato de idiotez y represión que hace de la vida un laberinto sin salida, un mapa dibujado como una espiral. Paredes, ventanillas, escritorios, filas: eso somos; vamos marchando hacia el abismo.



El libro más famoso de Kleist, y también el más difícil de leer por su sintaxis enrevesada y oscura, es una pequeña novela, inspirada en un hecho de la vida real, que se llama Michael Kohlhaas. Es la historia de un comerciante al que le retienen dos caballos cuando pasa por la tierra de un gran señor; los caballos son el peaje, le dicen que dice la ley, aunque él luego descubre que esa ley no existe. Entonces va a un tribunal y exige justicia.



Pero la justicia está comprada, claro, las influencias de sus enemigos hacen que la afrenta contra la víctima sea cada vez peor, más infame y opresiva. Desde ese momento, en resumen, la vida de Michael Kohlhaas se va destruyendo poco a poco, mientras él se dedica de lleno a luchar por que le devuelvan lo que es suyo. Ya no le importan los caballos sino el honor; lo único que quiere es impedir que lo sigan ultrajando.



No diré en qué acaba Michael Kohlhaas, mejor leerla. Solo diré lo que ya dije, y es que allí está todo Kafka.



Y que hay casos en los que la indignación y la furia se vuelven el último refugio contra la idiotez y la injusticia.



