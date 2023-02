Ojos selectivos

Ya lo decía Maquiavelo en una carta a Francesco Guicciardini, si no estoy mal: los pueblos y partidos –por no hablar de los individuos, pero ese tema es mucho más complejo y pedregoso– cambian de opinión con gran facilidad y la mayoría de las veces lo hacen por capricho o por un interés muy concreto, por las veleidades propias del poder y de sus dueños, expertos en torcer la voluntad general a su favor para no bajarse jamás de ese potro.



No es que haya un gran proceso intelectual o moral detrás de los cambios de percepción de la gente en la esfera pública, decía Maquiavelo en esa carta que ahora no encuentro, aunque aquí leo otra a Francesco Vettori en la que se le queja, y con toda la razón, por llevársele unas camisas, no es que haya siempre algo profundo y grande en ese cambio, decía Maquiavelo, sino muchas veces una variación de la fortuna y del viento, del lugar en que uno está.

Digamos que la identidad moral, en términos políticos, y esto es una obviedad, no es algo absoluto ni permanente y muchas veces ni siquiera es algo verdadero y coherente sino que está determinado por los intereses personales y de grupo, por la pura adhesión de partido y de secta. Por eso hay tanta gente que en las discusiones sobre un mismo tema puede cambiar de opinión sin problema, y de manera radical, según donde y con quien esté.

Es el ojo tuerto de la ideología, la hipocresía y la conveniencia: la ceguera selectiva que hace que la indignación y el desgarramiento de la víspera, que parecían tan reales y profundos, tan nobles, tan conmovedores, se vuelvan de la nada una justificación de lo mismo o de cosas aun peores, solo por el hecho de que ya no son los ‘otros’ los que perpetran eso que parecía tan malo y abominable, y quizás lo fuera, eso es lo más grave, sino ‘nosotros’.

La justificación y la exculpación son también uno de los rasgos por excelencia de ese relativismo político y moral de quienes ahora incurren, sin pudor, en hábitos y prácticas que antes les resultaban repugnantes y escandalosos, solo que hoy sí hay una razón poderosa y misteriosa, superior, que permite verlo todo tan distinto. Como si lo malo de antes no lo fuera en sí mismo –que sí lo era, ese es el problema– sino que era el atributo y el patrimonio del rival.

Hay una prueba infalible para detectar esa desviación de la política tan común y tan perversa y consiste en pensar cualquier polémica con la técnica de un negativo fotográfico. Preguntarse qué hubieran dicho los que hoy defienden cualquier cosa, lo que sea, cuanto más complejo y problemático el tema mejor, si fueran sus enemigos quienes estuvieran allí. ¿Qué pensarían ellos si no fueran ellos sino los otros los que hacen las cosas? ¿Cuál sería su reacción?

La respuesta suele ser reveladora porque lo que se ve al final no es sino la maquinaria de la politiquería y la ambición, de la política en su más descarnada y realista versión: la certeza de que muchos de los discursos más exaltados son solo una coartada, tejida con los hilos de un falso moralismo y un falso idealismo, para conquistar el poder y quedarse en él y ejercerlo como se ha ejercido siempre, eso también lo decía Maquiavelo: así es la política, de eso se trata.

Solo que en ese caso es preferible el cinismo y hasta la desvergüenza de quienes saben que así son las cosas y las asumen con esa crudeza y esa tranquilidad, como diciendo: “esas son las reglas del juego y hay que plegarse a ellas si uno quiere ganar…”. Eso está bien o por lo menos es mejor que la ingenuidad o la mala fe de los que de verdad creen que hay una diferencia moral entre lo de siempre y lo de ahora solo porque son ellos quienes están allí.

Entonces ve uno el negativo, esa es la foto. La misma de ayer, basta voltearla.

