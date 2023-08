No importa

La devoción por los políticos, adorarlos como semidioses y seres superiores, seguirlos casi con fervor religioso –quitemos el adverbio ‘casi’, que por lo general sobra: con fervor religioso, de manera ciega y abyecta–, es uno de los atributos esenciales de la política y el poder, cuyos representantes suelen estar investidos de una especie de fuerza sobrenatural, un carisma ante el cual se pliegan de rodillas, dichosos, en éxtasis, sus seguidores.



(También le puede interesar: Los hermanos Grimm)

No siempre es así, por supuesto que no: hay casos en los que la política es una transacción racional y burocrática, un negocio vil en el que sus operadores y beneficiarios tienen eso tan claro que no necesitan más factores de legitimidad que el lucro, la componenda, la certeza de una ganancia mutua. También está la aspiración virtuosa de la política como una filosofía y una utopía: los grandes proyectos, las ideas visionarias, la construcción del futuro, en fin.

Pero la dimensión religiosa y sagrada del poder, la del caudillismo y el sectarismo, la del fanatismo y la pasión gregaria, tiene un peso indudable en la vida política y social en muchas partes, aún hoy en el mundo moderno, quién lo diría. Es lo que Spinoza, pensando en Alejandro Magno y todas las veces en que los oráculos confirmaron su divinidad, asociaba con la superstición como una de las formas más eficaces de la dominación de las masas.

Con la superstición llevada a la política, la política como un acto de fe, se da un proceso de alienación colectiva en el que nada importa salvo seguir al caudillo, defender y reivindicar a toda costa sus ideas y su nombre, marchar (militar) bajo su sombra. Lo que un gran poeta inglés llamaba “la suspensión de la incredulidad”: dejarnos seducir y embelesar por la ficción, solo que en este caso la ficción es el poder y quien lo ejerce.

La dimensión religiosa y sagrada del poder, la del caudillismo y el sectarismo, la del fanatismo y la pasión gregaria, tiene un peso indudable en la vida política y social. FACEBOOK

TWITTER

Por eso, muchas de las discusiones que se dan hoy en torno a lo político no tienen ningún sentido –ninguno–, porque en ellas circulan argumentos y hechos, pruebas y realidades que no es que valgan o no o que tengan o no asidero y sustento, sino que no importan en absoluto porque quienes defienden una causa, una cauda, lo hacen bajo el influjo religioso de la fe y la superstición. Creen porque quieren creer, como Tertuliano, más allá de la razón.

Y eso está bien, o mejor dicho: es inevitable que ocurra, es un fenómeno antiguo y común (también lo decía Spinoza). Aunque sería mucho más sano que eso se diga y se sepa de una vez y que no nos sorprendan la incoherencia y la desvergüenza, el cinismo, las maromas morales de todos los áulicos y partidarios que cambian de principios y de lógica según la bandera que tengan por delante.

No es que los hechos no sean importantes para muchos de los que los protagonizan o viven de analizarlos, interpretarlos, comentarlos, difundirlos, criticarlos. No. Es que llega un punto en el que esos hechos ya no importan más porque se impone la fe de quienes creen en un proyecto político y su causa trascendental por encima de todo lo demás. Ahí se disuelven las evidencias, las dudas, los matices, los reparos éticos: en esa religión solo cabe asentir.

Puede ser desde la izquierda o la derecha, da igual, los extremos muchas veces se confunden. En esas sectas y capillas todo queda sometido al poder mesiánico del líder, a su mensaje de redención y cambio que justifica cualquier cosa, incluso la perpetuación de aquello que se supone que había que cambiar. Es mejor decirlo así y no inventarse sofismas ni motivos expiatorios: nada de lo demás importa mientras el caudillo sea el que es, y punto.

“Ladrón o no ladrón, queremos a Perón”, dicen que decían los argentinos. Quizás eso sea preferible (menos indigno, sobre todo para los eternos indignados de la víspera) que negar la realidad.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)