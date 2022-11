No hagan olas

Tal como estaba previsto, el martes pasado la humanidad llegó a la cifra inconcebible de ocho mil millones de personas. Lo peor es que acabo de ver una página de internet inglesa que tiene un reloj demográfico en tiempo real, y el conteo es aún más aterrador por lo preciso y voraz: a esta hora del miércoles 16 de noviembre de 2022, mientras escribo esto, ya somos 8.000’244.723 personas en este planeta, y no miro más porque seguro ya aumentó.



Los cálculos hacia el futuro no son menos inquietantes ni menos atropellados: en el año 2050, se supone, y si un cataclismo nuclear o algún otro evento catastrófico no acaba con la Tierra, nuestro planeta albergará a casi diez mil millones de personas, de las cuales, eso sí no es difícil vaticinarlo, más de la mitad serán influencers. Ni el malthusiano más entusiasta y optimista llegó a imaginarse una tragedia así, sobre todo por el dato de los influencers.

Y pensar que a mediados de la década de los cuarenta del siglo pasado –qué bonito es escribir los números con letras– hubo quienes temieron por una especie de ‘decrecimiento’ poblacional en todo el mundo, y hasta se pensó muy en serio, por ejemplo en el State College de Washington, en varias iniciativas destinadas a estimular y promover la reproducción humana, lo cual no es tan difícil tampoco si uno piensa en lo que la antecede.

Claro: por aquellos años el panorama era sombrío y no solo en materia demográfica, porque al cumplirse la primera mitad del siglo XX nuestra especie ya había vivido dos guerras mundiales y una pandemia devastadora, las cuales dejaron, todo sumado, como dicen los italianos, casi ciento cincuenta millones de muertos, a los que habría que sumarles los más de diez millones de la guerra civil rusa que llevó a los bolcheviques al poder.

Igual la gente siguió reproduciéndose a un ritmo desenfrenado, al punto de que no solo hubo un relevo muy rápido, qué horror, de todas esas víctimas mortales de las hecatombes ocurridas entre 1914 y 1945, sino que ya para principios de los años sesenta el incremento demográfico era de casi el cincuenta por ciento, y en treinta años pasamos de ser dos mil millones de personas a tres mil millones, en enero de 1960.

Fue cuando la revista Time, como lo recordó David Lam en un artículo académico hace algunos años, dio la voz de alarma en una famosa cubierta que llevaba un título apocalíptico y lleno de gente: “La explosión de la población”. Allí había un cálculo revelador y en el que coinciden muchos demógrafos e historiadores desde entonces: a la humanidad le tomó toda su historia, toda, hasta el año 1800 d. C., llegar a los primeros mil millones de habitantes.

Luego le tomó cien años y una década, desde 1800 en adelante, para tener mil millones más. Y entonces vino el siglo XX, el atroz siglo de las guerras mundiales y la bomba atómica, nada menos, en el cual nos quintuplicamos. Así como suena: en el siglo más devastador y letal de la historia humana, al menos en lo que se refiere al número de muertos, la humanidad se multiplicó por cinco y casi hasta por seis.

Con un telón de fondo inequívoco que fue el de la revolución tecnológica y el del ensanchamiento del capitalismo hasta unos niveles exponenciales, como si en un solo siglo se hubieran dado más descubrimientos y avances materiales que a lo largo de todos los siglos anteriores juntos, aunque el progreso no siempre se pueda medir así. Pero no en vano fue el siglo XX también el primero en el que el ser humano pudo ver desde el espacio su planeta.

La misma Tierra de los dinosaurios y de Sócrates girando allí sobre su propio eje, repleta de gente como un bus urbano en el que todos vuelven a casa después de trabajar.

Y cada vez somos más, eso me dice el reloj: 8.000’253.122.

