No consumir

Ahora, y desde hace algún tiempo ya, quizás mucho tiempo, no lo recuerdo bien, se usa para todo la expresión ‘tóxico’, que antes se refería solo a lo que no se podía consumir. De hecho, su origen está allí y es griego y hermoso, porque esa palabra en esa lengua nombraba al arco y la flecha, y los romanos se la apropiaron pero pensando en el veneno con el que los arqueros bañaban sus saetas —otra antigüedad— y las disparaban.

Desde entonces, como cuenta Plinio el viejo, ‘tóxico’ es todo lo que nos envenena y nos mata. Pero el uso restringido que antes le dábamos a ese adjetivo para la medicina y la comida, ahora se extendió a una gran variedad de fenómenos y hechos: desde ciertas relaciones de pareja hasta cierta gente con la que nos cruzamos; desde el aire que nos toca respirar hasta los mensajes políticos con los que nos inundan a diario el teléfono.

Una serie de realidades sociales muy conflictivas y malsanas llevó a que la gente empezara a relacionar la 'toxicidad' con lo humano, más allá de lo que se puede consumir o no.

Es tan evidente el nuevo significado de la palabra ‘tóxico’, su poder descriptivo y expresivo y metafórico, que incluso fue escogida el año pasado, por los lexicógrafos del diccionario de Oxford, como la palabra del año. La razón fue justo esa: que una serie de realidades sociales muy conflictivas y malsanas llevó a que la gente empezara a relacionar la ‘toxicidad’ con lo humano, más allá de lo que se puede consumir o no.



Y el viejo símbolo de lo tóxico debería y debe seguir vigente, ahora más que nunca, quizás: una calavera de parche negro y arete que nos anuncia el peligro, la inminencia del envenenamiento. Porque ya que estamos en esta nueva era donde todo puede llegar a ser tóxico, y muchas veces sí lo es, lo mejor es que aprendamos a leer muy rápido ese signo allí pegado y salgamos corriendo.



Sobre todo en un mundo en el que son cada vez más fáciles y gratuitas, en el verdadero y horrible y doble y certero sentido de la palabra, las relaciones interpersonales, los encuentros con el prójimo, la cercanía con los demás. Lo cual puede ser maravilloso, sí, pero también el infierno; una oportunidad única y nunca antes vista en la historia de conocer gente interesante, y el riesgo de dejarse contaminar por el humor de gente horrible.



Un amigo mío cree a pies juntillas en eso: en la ‘energía’ de los demás, que a veces nos carga y a veces nos agota y nos deja postrados, como un trapo. Gente que nos da felicidad con solo verla u oírla, y otra que en cambio nos daña el día de inmediato y por la misma razón. Mi amigo hablaba incluso, alguna vez, de ‘dráculas energéticos’, una categoría que siempre me dio mucha risa: vampiros de la vida que nos chupan la sangre y se van.



Pero la verdad es que hay que tomar la decisión de no dejarse; hay que ahuyentar eso como con un palo, aunque también sé de imanes humanos de las malas energías: los que las atraen todas, los que las buscan aun sin saberlo ni aceptarlo. Ese se vuelve un martirio muy rentable para muchos: se les vuelve una especie de plan; la justificación secreta de su vida, como si ella consistiera en ir por el mundo redimiendo a los demás.



Quizás lo que hay que hacer es pensar en cosas que a uno le gustan mucho y son como un refugio y un antídoto: la razón suficiente, razón de más, para tratar de no ocuparnos de aquello que sabemos que nos va a mortificar, a perturbar, a doler; aquello que al final del día, de verdad, era mejor que no se hubiera cruzado en nuestro camino, para qué.

Es muy difícil, claro, pero hay que hacerlo.



Por lo menos tratar de hacerlo: negarse a discusiones sin sentido y extenuantes; atravesar los insultos sin oírlos ni avivarlos ojalá, darles la espalda; evitar las gavillas y las turbas: no entrar en ellas, para qué; prescindir de lo que no vale la pena.



Es casi imposible, sí. Pero es que si no, es insoportable.



