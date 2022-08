Ni un trago menos

Recuerdo que cuando estalló el escándalo de los WikiLeaks y muchos poderosos quedaron al descubierto en las miserias y los excesos de su vida privada, el gran Umberto Eco escribió en su columna de L’Espresso que lo que más le impresionaba de esas revelaciones es que no lo fueran en absoluto y que con ellas nos dábamos cuenta, más bien, de lo ordinarios y decadentes y humanos que eran nuestros dirigentes políticos.



El problema, decía Eco, es que el poder entraña siempre un misterio que hace que los gobernados sintamos que los gobernantes lo son por alguna razón muy profunda y oculta, algo que no vemos ni sabemos y que solo ellos administran y descifran con sus viejos secretos y sus rituales prehistóricos, porque además así fue siempre: hay mucho de sagrado en el poder y sus orígenes son los del sacerdocio y la divinidad, el saber esotérico de unos pocos elegidos.



Si ese misterio es despojado de su condición, si le vemos las costuras, mejor dicho, pierde todo su encanto, su legitimidad. Hay como una presunción sobrehumana con quienes detentan el poder, y ellos mismos, para conquistarlo y ejercerlo, se encargan de acentuar esa idea y muchas veces fingen ser lo que no son y exhiben atributos que no tienen, o no siempre y en todo momento: la solemnidad, el decoro, la seriedad, el aplomo, la austeridad, la templanza.



Así es esa vana ilusión del poder, esa farsa que alimentamos por igual gobernantes y gobernados. Pero cuando un poderoso queda en evidencia, cuando su humanidad lo delata y lo revela, faltaría más que no, se abre de inmediato una discusión pública e implacable sobre su aptitud y su competencia, como si el gobierno fuera eso: una actividad sobrehumana que solo pueden ejercer seres irreales y asexuados, seres imposibles sin vida privada.

Es lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con Sanna Marin, la estupenda primera ministra de Finlandia, de la que la semana pasada se filtraron unas fotos y unos videos en una fiesta privada en su casa. Una fiesta apocalíptica, en realidad, liderada por la Primera Ministra y su baile desatado y el de los que la rodean, no unos estadistas –o sí– sino unos puros y arquetípicos asistentes a todo concierto de música electrónica.



¿Tiene derecho Sanna Marin a divertirse y a emparrandarse? Ella dice que sí y que es su vida privada, aunque para apaciguar a quienes tanto la están criticando se acaba de hacer un examen antidoping que le salió negativo, lo cual, por el otro lado, tiene muy molestos e indignados a varios de los asistentes a su fiesta del escándalo. Es el otro karma de los poderosos, nunca pueden tener contento a todo el mundo.



En el caso de la Primera Ministra de Finlandia su defensa es inobjetable, sobre todo cuando muestra los indicadores de su gestión al frente del país. ¿No es eso lo que importa?, se pregunta ella, y muchos en el mundo estamos de acuerdo, somos legión. Es más: en mi caso tengo clarísimo, desde hace tiempo, que no me merece respeto ni confianza ni credibilidad nadie que gobierne sobrio, pero nadie, ni siquiera el Papa de Roma.



Claro: tampoco es que aspire a un Tiberio o a un Calígula, y ni siquiera a un Abraham Lincoln, que tenía destiladora propia y era dueño de un bar. Diría que me conformo con Winston Churchill, que solía decir que le debía más al alcohol que lo que el alcohol le debía a él, y era cierto. Pero es más bien la teoría del médico de un amigo, quien sostiene que todos nacimos con dos tragos menos y esa deficiencia hay que compensarla día a día.



Es lo mismo que decía Álvaro Mutis con más belleza y poesía: “El licor es el único viático que me permite atravesar cada jornada…”.



No es una apología de la beodez, no lo creo. Pero que nos gobierne Sanna Marin, o por lo menos que nos invite.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

