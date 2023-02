Ni un metro más

Hace unos días, en su cuenta de Twitter, la escritora Carolina Andújar propuso algo urgente y brillante, una especie de llamado a la sensatez y a la resignación que además no sería nada nuevo aquí sino el punto final, y lógico, de un tema infeliz, tortuoso, miserable. Repito sus palabras y las suscribo una por una: “He estado pensándolo, y creo que es hora de que deje de hablarse de un metro de Bogotá. Para siempre”.



(También le puede interesar: La casa de los libros)

Estoy de acuerdo: quienes vivimos en esta ciudad y la adoramos porque nos abrió sus puertas y nos acogió, o quienes nacieron en ella y la honran con su variadísima y pintoresca gama de acentos y entonaciones –“¿luego es que los bogotanos tenemos acento?”, me preguntó una vez uno–, deberíamos tratar a todo el que hable sobre el metro de Bogotá como el orate que es: seguirle la corriente por un par de minutos y después cambiar de tema, y ya.

Hay ciudades que no tienen mar ni lo van a tener; hay ciudades que no tienen río caudaloso ni lo van a tener; hay ciudades que no tienen un centro espacial para el despegue de transbordadores ni lo van a tener. Lo propio pasa con el metro tantas veces nonato y fallido de Bogotá: no se va a hacer jamás, aceptémoslo por fin y sigamos con nuestra vida, como además lo hemos hecho a lo largo de estos cien años de soledad.

¿Que habría sido mucho mejor tener aquí un metro de verdad, ojalá de varias líneas? Por favor: qué más hubiéramos querido, ese era el sueño de casi todos (un sueño que, por supuesto, se volvió pesadilla con el tiempo). Y con los metros pasa, creo, no sé nada de ese tema, que es tanto más difícil hacerlos cuanto más se necesitan y más crece la ciudad que habrá de albergarlos. O que no habrá de albergarlos, como en el trágico caso bogotano.

Aquí se impusieron, sin embargo, la mezquindad y la pobreza de espíritu de nuestros dirigentes, su vanidad, su incompetencia. FACEBOOK

TWITTER

Bogotá habría podido tener metro hace muchísimo, cuanto antes mejor. Era un esfuerzo descomunal, sin duda, titánico. Pero con voluntad política y visión se habría logrado, como lo lograron ciudades equivalentes e incluso otras más pobres y más complejas. Aquí se impusieron, sin embargo, la mezquindad y la pobreza de espíritu de nuestros dirigentes, su vanidad, su incompetencia, su pasión irrefrenable por la improvisación, el adanismo y la chambonería.

Todos, eso sí, con pose de iluminados y estadistas; todos con esa mirada al infinito del sabio que dice: “Yo sí tengo la fórmula mágica que los demás no tienen, yo sí sé cómo es que es...”. Y siempre superponiendo sus delirios teóricos a la realidad, sacrificando lo posible en nombre de lo perfecto, que jamás llegará. Las famosas ‘repúblicas aéreas’ de las que hablaba Bolívar (el Libertador, no el escritor y libretista): la utopía del fracaso y del atraso, eso son las utopías.

Si es que al cavar uno de los huecos de la primera línea del metro de Bogotá, hueco que se quedará así para siempre, no nos quepa duda, los trabajadores encontraron, hace tiempo, vestigios de una ferrovía que podía ser o del tranvía o del ferrocarril del nordeste. Ese es el símbolo y la metáfora perfecta del progreso en este país: la arqueología de todos los futuros que no fuimos o quedaron sepultados por nuestra desidia y estupidez.

Se podría hacer un libro de Villegas Editores, de esos bellísimos y de gran formato, con fotos y ensayos muy sesudos, solo con las páginas de este periódico en que a lo largo de las décadas se anunció la inminencia del metro. El 3 de octubre de 1978, por ejemplo: “Comenzarán excavaciones para el metro de Bogotá...”. O el 22 de abril de 1988: “En mayo adjudicarán el metro de Bogotá...”. Parece una película de terror o un cuento de Kaf-ka pero es nuestra realidad.

Y a ella tenemos que plegarnos, así nos fuimos ya. Que los políticos sigan en su macabra y sádica ficción.

Que solo ellos desvaríen sobre ese metro que jamás harán.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)