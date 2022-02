Mucho pedir

Michel Serres, un sabio francés que se murió hace tres años –“siquiera no le tocó el covid”, oí el otro día que decían de un muerto prepandémico–, dijo alguna vez que en la historia de la humanidad había habido solo tres revoluciones de verdad: la de la escritura, la de la imprenta y la de internet. Aunque también señalaba un dato que no es menor y es que la historia humana es apenas un pequeño fragmento de la vida de este planeta.



Igual no importa: la historia es algo que le ocurrió y le ocurre a nuestra especie y solo a ella, eso es lo que la caracteriza y la define. Pero sí resulta muy interesante, aunque ya se haya hecho hasta la saciedad, pensar en la irrupción de internet como un hecho revolucionario que lo ha cambiado todo, desde el amor hasta el conocimiento, desde el sexo hasta la prensa y el poder, desde el comercio hasta la salud.



Y toda revolución engendra un nuevo orden político y social, una nueva estructura moral; en eso consisten las revoluciones. Por eso surge también con ellas un nuevo espacio en el que la gente expresa su pensamiento y su opinión, un territorio en el que se debaten y definen y se ponen a prueba las ideas y los dogmas circulantes. En el caso de la revolución de internet, si es que lo es de veras, pero ese es otro tema, ese espacio es el de las redes sociales.



Hay quienes las celebran por todo lo que tienen de bueno, que es mucho: su diletantismo y su espíritu anárquico y democrático, su igualitarismo y su meritocracia (hasta cierto punto), sus posibilidades infinitas para el ejercicio del humor, el ingenio, la generosidad, la pasión, la crítica y la curiosidad. Hay quienes las repudian casi por las mismas razones y también por la deriva malsana que a veces las caracteriza: el fanatismo, el sectarismo, el linchamiento.

Lo que sí está muy claro es que hoy es imposible pensar en la política sin las redes sociales, esa especie de nueva ágora para bien y para mal. Ya sea desde el gobierno o en su búsqueda desesperada, ahí es donde ocurren las cosas. Con el peligro atroz, cada vez más vigente, de que ese escenario tan variado y caótico termine por tragárselo todo, incluso aquello que por su propia naturaleza no se puede someter siempre a la dictadura de los likes y los clics.



Y se podría trazar la evolución política de lo que va de este siglo a partir de las redes sociales y su influencia, desde la obsesión conspirativa de Facebook hasta la pulsión jacobina de Twitter. Pero eso era antes porque ahora ya estamos de lleno en la ‘tiktokcracia’: la intrascendencia y el ridículo como único programa; la monería como ideología. ¿Quién convenció a los políticos de que ese es el camino? ¿Quién los empujó a ese abismo bochornoso e inmoral?



Nadie: los políticos están donde esté el poder, eso es lo que buscan. Unos con una idea elevada del bien común, otros no. Pero como cada vez tienen menos criterio y menos consistencia –ese también es el problema, uno de ellos– alguien debió de decirles que era allí, y así, como se podían hacer notar. Y ahora estamos sometidos, todos los días, a una prueba de talento en la que nuestros dirigentes, o los que aspiran a serlo, exhiben sin pudor su vocación de cómicos.



Pero nada hay más triste que el humor del que no lo tiene; nada más acartonado y angustioso que el que cree vencer y superar su acartonamiento y se entrega de lleno a la desvergüenza y la coquetería. Además porque la política es un oficio serio y gris, trascendental, para eso están los políticos, si no qué gracia. No queremos influencers allí sino estadistas, aunque es mucho pedir, pero por lo menos gente que sepa bien cuál es su lugar en la sociedad.



Me dice un amigo que eso también es mucho pedir: él va a votar por el que mejor sepa bailar.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

