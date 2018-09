Magias parciales

Ayer estuve organizando, no sé por qué ni cómo ni para qué, sobre todo esto, para qué, el pedazo de mi biblioteca que más feliz me hace, el que más me gusta: el de los libros de poesía, los mejores libros que pueda haber. Para mí, como lector, ese ha sido desde hace años un refugio y un consuelo, caminar por la cuerda floja de la lengua con la certeza de que allí no me voy a caer. O sí, tal vez sí: eso es también la poesía.

Porque además la poesía, a diferencia de todo lo otro que hay en el mundo, no admite matices ni trampas ni términos medios: o está allí o no está; o sucede o no sucede, y ya. Por eso no existe la tan llamada y tan común –ay– ‘mala poesía’: la poesía solo es buena, porque la que es mala no es poesía. Y ya. No hay bosque allí que impida ver los árboles, en la poesía solo se ven los árboles.



Digamos que árboles que lo contienen todo, eso sí, incluso el bosque: el universo entero con cada una de sus hojas y sus criaturas. Pero nada en la poesía, es lo que trato de decir, se puede esconder: todo allí es absoluto, todo allí es perfecto y debe serlo. Después está, claro, lo que a cada quien le guste, lo que cada quien crea y sienta que es la poesía o no, su encuentro con ella. Pero esa es otra discusión, ese es otro tema.



La poesía es solo intensidad y hervor, solo fuego: las brasas que el viento atiza; el humo que es su huella, su recuerdo. Puede ser fea, cursi, sublime, vulgar, mística, pagana, filosófica, sucia, amorosa –ay–, aun prosaica y elemental: mientras sea poesía, mientras lo sea de verdad, puede ser lo que sea, de eso se trata. Y su ausencia es una tragedia universal, el fracaso de la humanidad.

La poesía, a diferencia de todo lo otro que hay en el mundo, no admite matices ni trampas ni términos medios: o está allí o no está. FACEBOOK

TWITTER

No recuerdo si era don Alfonso Reyes, el más grande, quien siempre señalaba el parentesco espiritual y casi laboral entre el poeta y el profeta, entre el ‘bardo’ y el sacerdote: videntes ambos, voceros los dos de la revelación y el misterio. Incluso para hablar del pan o del fútbol, de la vida. Ya decía García Márquez que Neruda fue como un rey Midas que todas las palabras las volvió poesía.



Ayer que estaba organizando un poco mis libros de poesía me pasó, por supuesto, lo que siempre pasa en esos casos, y es que después de imponer el orden, o tratar de hacerlo en vano, el caos es mucho peor. Además porque en vez de ir acomodando allí los libros y ya uno termina por abrirlos todos, y se queda embelesado en cada verso, en cada hallazgo. Uno al azar de Luis Cernuda: “Donde el olvido vuela por debajo del suelo...”.



También me pasó que descubrí tener dos ediciones de un mismo libro, uno de mis favoritos de la poesía colombiana: 'Botella papel', de Ramón Cote Baraibar. Abrí su 'Oración por el fotógrafo de los parques', que dice: “Se avecina una borrasca. Los truenos muerden con rabia los montes. Entonces, te echarás al hombro tu trípode como un herido de guerra y vagarás por las calles apretando tu álbum contra el pecho...”.



Por la tarde salí a hacer una vuelta que tenía pendiente me fui a pie que es como más rinde en esta Bogotá desarbolada que nos tocó en suerte y en desgracia. Iba justo por la carrera novena que es donde más se ven los atroces muñones de los árboles que la Alcaldía (o ‘Alcaldía’, como dice la gente ahora, sin artículo) ha ido talando a diestra y siniestra: en Bogotá no se ven ya ni siquiera los árboles.



En fin: iba caminando por la novena, clavado en mis audífonos. Allí mismo me encontré una vez con Miguel Ángel Russo, ya que hablamos de poetas. Y ahora, en la otra acera, “por la vereda”, como dicen los uruguayos, venía Ramón Cote Baraibar. Se lo dije al saludarlo: la poesía es una invocación.



O como dijo Luis Cardoza y Aragón: “La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre”.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

catuloelperro@hotmail.com