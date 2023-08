El sábado pasado en la noche puse el despertador de mi teléfono a las cuatro de la mañana del día siguiente, lo juro, para levantarme a ver el partido de la Selección Colombia contra Alemania, un partido épico y memorable, como ya se sabe, con dos goles que se gritaron en todas partes sin importar la hora. Hasta unos pitos se oían a lo lejos mientras el sol apenas se abría camino, desperezándose, por entre los cerros de Bogotá.



Tengo que confesar que me quedé dormido, a pesar de mis buenas intenciones y de que el partido fue un partidazo, lo vi luego en diferido, y solo me despertó el grito de mi vecino cuando Manuela Vanegas metió su gol de cabeza en el segundo final de la reposición. Apenas en duermevela lo vi por encima, sin disfrutar todavía la calidad del centro y la maestría de la ejecución, con salto sostenido, y volví a dormirme hasta las siete de la mañana.

Me desperté entonces angustiado e inquieto, con el sobresalto y la culpa típicos del que se enfrenta con el despertador varias veces y lo ignora y lo engaña y lo desprecia, y lo pospone, para luego sentirse miserable por no haber podido cumplir ni siquiera ese propósito elemental y anterior a todos los demás. En mi caso, como para ahondar en la frustración y el desconsuelo, lo primero que hice fue coger el computador y meterme a Twitter (jamás le diré X, dizque X).

Y lo primero que vi es que entre las tendencias del día, digamos que las de la madrugada colombiana ese domingo feliz y futbolero aún en ciernes, estaban los hermanos Grimm. Me pareció un acierto y un acto de justicia poética, dado que fueron ellos, junto con un par de precursores y próceres más, Martín Lutero y Goethe, quienes se inventaron la lengua y la identidad alemana, la esencia de esa cultura a la que le acabábamos de ganar en la cancha al último minuto.

Ahora: sí me pareció un gesto de excesivo refinamiento de la hinchada colombiana que al lado de Linda Caicedo y Manuela Vanegas la tendencia del momento fueran los hermanos Grimm y no una jugadora cualquiera del equipo contrario. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La respuesta me la dio el televisor aún prendido, porque lo que estaban dando, en el mismo canal, eran los muy célebres e inolvidables Cuentos de los hermanos Grimm.

Y todos, como en un viaje en el tiempo, se habían quedado allí viéndolos: uno de los mismos diez o doce capítulos de toda la vida –como Manimal, que apenas eran ocho episodios y parecían ocho temporadas–, la misma abuela perversa, el mismo judío avaro y lascivo, el mismo pueblo en la Selva Negra, el mismo niño rubio y rozagante de ojos siempre abiertos y gigantes, pues la serie, es lo mejor, está hecha en ‘animé’ y por unos japoneses.

Lo increíble es que los hermanos Grimm hubieran pasado a la historia asociados con ternura a los cuentos y leyendas infantiles que recopilaron por toda Alemania, cuando en realidad odiaban a los niños o no los valoraban en absoluto. Eran huraños y solemnes, por no hablar de cuando vivieron en una especie de trío con una pobre muchacha que ejercía para ellos varias funciones a la vez, desde la de la limpieza de la casa hasta el amor y la resignación.

Lo que ellos querían, Jacob y Wilhelm, en cambio, era estudiar las raíces de su lengua y su cultura: descubrir, en el furor del romanticismo, las claves de la nación alemana, las cuales estaban en las historias y leyendas que los viejos les contaban a los niños en sus pueblos. De ahí esa monumental recopilación de cuentos con todos los prejuicios de la Europa medieval: la obsesión por el oro, el antisemitismo, el odio y la fascinación por las brujas, en fin.

Son historias atroces los cuentos de los hermanos Grimm, historias de terror. Como para niños, por eso nos encantan a los viejos.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

