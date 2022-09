No creo que se pueda decir ya nada adicional ni distinto ni nuevo, al menos yo no, sobre el brutal ataque del que fue víctima, hace unas semanas en Nueva York, el escritor Salman Rushdie, al cual debo confesar que no he leído nunca pero siempre me cae muy bien en sus entrevistas y en sus artículos de prensa. Me aterró, eso sí, el titular de un periódico alemán que dio de manera casi cómica tan trágica noticia: “Rushdie apuñalado por un crítico”.



Sería uno de los episodios más violentos en la historia de la crítica literaria, en la que no escasean las puñaladas, pero esto de Rushdie es muy distinto y plantea unas reflexiones que tienen más que ver con el fanatismo religioso y la libertad de expresión, las tensiones entre una cultura secular y una cultura religiosa, en fin: es allí donde digo que ya no se puede ahondar mucho y se ha dicho casi todo, hay suficiente ilustración.



Aunque a mí sí me llamó la atención un aspecto casi al margen que se refiere a esto último que digo, las tensiones entre una cultura secular y una cultura religiosa. Porque cuando el ayatola Jomeini emitió, en 1989, la sentencia de muerte contra Rushdie por Los versos satánicos, un libro que además dicen que es muy malo (pero tampoco pues para tanto), el problema de fondo sí parecía ser ese: el del conflicto, una vez más, entre la fe y la libertad.



Irán representaba entonces, en 1989, y desde hacía diez años cuando ocurrió su revolución, la ‘avanzada’, valga decirlo así, del fundamentalismo islámico: el último bastión de una religión que llevaba siglos enfrentada contra Occidente, ahora en su versión más perversa y abyecta, la del consumismo y la obscenidad, la de un ideal corrupto y opulento que se había enquistado aun en el corazón de Persia, y contra eso se levantaron los ayatolas.

Es un tema muy complejo que no se puede ni siquiera resumir aquí pero que implica la enunciación de esa larguísima lucha, desde el siglo VII de la era cristiana, entre el Islam y la Cristiandad. En esa historia, en esa lucha, hay un punto de quiebre cuando se da eso que llamamos la ‘Modernidad’: el momento, desde el siglo XV, en el que la civilización cristiana y occidental empieza su proceso de secularización.



Un proceso de secularización o de abandono de sus contenidos religiosos que coincide con el auge político y económico de Occidente y el triunfo de sus grandes proyectos globales, el capitalismo y el colonialismo. A partir de ahí el conflicto con el Islam (con los turcos, con los persas, con los árabes) cambia de manera radical, determinado ahora por la evidente preponderancia material de la antigua y vaciada civilización cristiana.



Es más difícil que eso, lo sé. Lo que me interesa señalar es cómo la Modernidad, así en mayúsculas, implicó para Occidente, también en mayúsculas, ese proceso de anulación de su identidad religiosa. Y ese vacío lo fueron llenando otros relatos y otras mitologías: la Ciencia, la Razón, la Técnica, el Progreso: Occidente se escribe con mayúsculas, en eso consiste. Y se suponía que ese era el fin del fanatismo, el triunfo de la libertad.



Pero lo que hemos visto, sobre todo en nuestra época, es lo contrario: la forma como Occidente engendra discursos, muchos de ellos con el prestigio de ser muy racionales, que devienen muy rápido en una religión revelada y una causa de la alienación y el fanatismo, un vulgar y feroz sucedáneo de la fe. Nos escandalizan los fundamentalistas ajenos, cómo no, pero nos fascinan los nuestros.



El límite es la violencia, claro, el terror. No todo fanatismo es igual, aunque su oscuro germen sí sea siempre el mismo.



Lo que no me extraña es que la condena a muerte contra el pobre Rushdie se cumpliera justo en nuestros días, tan propensos al fundamentalismo.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

