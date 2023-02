Leer basura

Durante los larguísimos siglos de vigencia del Índice de libros prohibidos, que en realidad no era uno sino varios, según el país y la autoridad que lo promulgara, aunque el más completo y severo fue por supuesto el de la Iglesia católica, había no solo esa práctica pura y dura de la prohibición de los libros incómodos y heréticos, sino también la aún más sofisticada de la expurgación y la limpieza de textos que podían circular pero bajo la mirada torva del censor.



Por eso se encuentra uno, en las bibliotecas antiguas, tantos ejemplares que exhiben en sus páginas –en su piel– las marcas y los estigmas de la persecución, la vigilancia, la supresión de lo prohibido, la obsesión inclemente por extirpar lo que un poder cualquiera considera inmoral e insoportable. Esos libros suelen estar tachados y rayados: es la marca del diablo, puesta allí por quienes creían que lo estaban ahuyentando.

Al final lo que pasaba siempre tanto con la prohibición como con la expurgación de los libros era el interés desmesurado que su presencia e influencia suscitaban, al punto de que muchas obras inocentes e inofensivas, mediocres a más no poder, indignas hasta de la sospecha y la proscripción, se hacían célebres justo por estar allí en el catálogo de los títulos que la Iglesia o la monarquía no querían que uno leyera, razón por la cual había que leerlos como fuera.

Ese es un aspecto benéfico aunque involuntario de la prohibición, digamos, la fascinación y el encanto que despiertan sus víctimas. Pero en el fondo se trata, obvio, de un hábito perverso y mezquino, encaminado a controlar, por lo general en vano, lo más libre que pueda haber que es el pensamiento, el arte en todas sus formas, la sensibilidad y hasta los sueños, último refugio de la soberanía individual en los regímenes despóticos.

Y no solo la Iglesia católica fue implacable en su obsesión persecutoria: también lo fueron, para mencionar solo al aún cercano siglo XX, el nazismo, el fascismo, el estalinismo y el franquismo. Y es famoso el caso del emperador chino Qin Shi Huan, quien según la leyenda quemó, en el año 213 antes de Cristo, todos los libros que hubiera en su reino. Sobre él dijo Borges: “Quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes...”.

Pero quizás no haya habido una época más pródiga en censuras y expurgaciones que la nuestra, con el agravante de que la nuestra se jacta de sus libertades y sus presuntas luces cada vez más tenebrosas. Porque además no es un poder (no siempre) el que ahora atiza la hoguera de las prohibiciones y las supresiones. No. Ahora es la sociedad entera, con su tea en la mano, la fuente de esa brutal expiación.

Todo lo antiguo que pueda resultar ofensivo, que es todo, va camino de la guillotina en esta infernal y sonriente dictadura de la empatía: los cuentos infantiles, la mitología, la Biblia (en 1995 la Universidad de Oxford publicó una nueva versión ‘inclusiva’), etcétera. Ahora le llegó el turno a Roald Dahl, cuyos libros fueron reeditados y despojados de expresiones y prejuicios de su tiempo que riñen con la moral y la sensibilidad del nuestro.

Con ese criterio, decía en estos días el pianista inglés Ian Pace, no quedaría ningún clásico en pie: ni Shakespeare ni Cervantes ni Dante ni Virgilio, nadie. En nombre de la pureza y de la castidad, habría que reescribir toda la literatura universal según los valores de la corrección política. Condenados así a leer basura edulcorada, nos será imposible entender no solo esos textos sino su contexto: el mundo que los produjo con sus luces y sus sombras.

Al final queda una esperanza, la de la censura como el documento de los tiempos estúpidos que la hicieron posible. Su sombra será, en el futuro, ojalá, solo un tachón infame.

