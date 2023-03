Las huellas de 'El Gatopardo'

En la que es quizá la más conocida, evocada (sobre todo por quienes no la han leído) y distorsionada escena de El Gatopardo, la hermosa novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el joven y festivo Tancredi Falconeri le dice una mañana a su tío, el príncipe Fabricio di Salina, protagonista de esa historia sobre la muerte y el paso del tiempo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie...”.



(También le puede interesar: La muerte del estratega)

No sé cuál sea la frase más citada de la literatura universal, en internet salen cincuenta o cien, muchas de ellas apócrifas o falsas o imprecisas, como la célebre “elemental, mi querido Watson”, que no está en ninguna de las historias de Sherlock Holmes, o como “el fin justifica los medios”, del pobre Maquiavelo, quien tampoco la dijo ni la escribió jamás. ¿“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”? Esa también está y en los primeros lugares.

Pero en materia política es muy probable que no haya una invocación literaria más recurrente y manida que esa de El Gatopardo, tanto que son muchísimos más, pero muchísimos, los que la usan que los que conocen de verdad la novela, razón por la cual la frase de Tancredi se cita tantas veces de manera equivocada o aproximada y casi siempre para describir con ella algo que no refleja su sentido más profundo y aleccionador.

Porque El Gatopardo es la historia de un hombre viejo y sabio, y por lo tanto escéptico, que asiste con ironía y resignación a la clausura del mundo que conoció, su mundo aristocrático, decadente y terminal. Son los tiempos de la revolución garibaldina en Sicilia, en 1860, y el príncipe Fabricio di Salina se refugia en su telescopio (en las estrellas) porque sabe que ese es el destino inevitable de todo aquello que él representa, la muerte y la disolución.

Esa es una de las grandes lecciones de El Gatopardo, la de la utopía de la revolución como el triunfo paradójico y contradictorio del conservadurismo. FACEBOOK

TWITTER

Su postura, teñida de lucidez y de nostalgia, contrasta con la de su sobrino, el joven Tancredi, quien es ligero e intrascendente y ha decidido unirse al ejército de Garibaldi con la certeza de que ese es el único camino que les queda a los de su clase, la altiva nobleza palermitana, para no perder sus privilegios cuando llegue la inminente revolución. De ahí la famosa frase: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie...”.

Una frase tan reveladora que hasta en la ciencia política se habla del ‘gatopardismo’ para señalar la suerte trágica de las revoluciones, condenadas tantas veces a ser el instrumento de los dueños del poder para perpetuarse en él. Y no porque no haya sacrificados y guillotinados, transformaciones en serio. No. Pero los que siempre han estado allí, como lo intuía Tancredi, saben bien cómo mimetizarse y camuflarse para no perder jamás su posición.

Esa es una de las grandes lecciones de El Gatopardo, la de la utopía de la revolución como el triunfo paradójico y contradictorio del conservadurismo. Pero hay otra menos evidente que tiene que ver con lo contrario, con los revolucionarios y no con quienes los usan para seguir siempre allí. Porque también en ellos, en los que llegan a cambiarlo todo, se produce una inmediata adaptación a los vicios y las estructuras inamovibles del poder.

No siempre es así, claro que no, todo toma tiempo. Pero hay casos en los que es evidente, como alguna vez dijo Baroja, creo, que la revolución era la codicia de los privilegios ajenos, la conquista de un sistema considerado perverso pero no por su perversidad sino porque eran otros sus dueños y beneficiarios. Es la deshonra del cambio como ideal político y moral cuando sus voceros, tan vehementes en la víspera, llegan a hacer lo mismo que juraban repudiar.

¿Que todo cambie si queremos que todo siga como está, como pedía Tancredi Falconeri? Sí: es el gatopardismo de los que se quieren quedar pero también el de los que apenas llegan.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)