Lágrimas de cosas

El papa Francisco (‘Papa Francesco’, como le dicen en Italia) acaba de publicar una encíclica que lleva por título la frase admonitoria con la que san Francisco de Asís solía empezar sus sermones: “¡Hermanos todos!”. Sobre eso, de hecho, es esta nueva carta pontificia: sobre la fraternidad, sobre la solidaridad que implica el hecho milagroso de ser humanos y estar en el mundo.

Un mundo lacerado por la injusticia y la desigualdad, dice el Papa, un mundo en el que siempre parece haber dos versiones contrapuestas de lo humano: una próspera y feliz y excesiva y opulenta, que lo tiene todo, y otra adolorida y pobre y marginada y excluida, que no tiene nada. Como si hubiera personas que pueden ejercer de verdad su condición y otras en cambio a las que ese derecho les fue negado para siempre.



El contenido político de la encíclica es tan claro y contundente que ya hay quienes la comparan con la célebre Rerum novarum de León XIII, que en 1891 puso a los católicos a discutir las grandes cuestiones del momento, entre ellas la del sindicalismo y las reivindicaciones de los trabajadores. Ahí nace lo que muchos llaman desde entonces ‘la doctrina social’ de la Iglesia.



También hay quienes dicen que esta nueva encíclica revela ya sin ningún pudor la verdadera naturaleza ideológica del Papa argentino, cuervo y matador (es hincha de San Lorenzo): su criptocomunismo, su castrochavismo, su piel de lobo en medio del rebaño. Hay quienes consideran a Jorge Bergoglio casi un ‘antipapa’, como en la Edad Media: un hereje y un usurpador.



A mí lo que más me gustó de la encíclica fue una bellísima cita literaria, la de este verso latino del primer canto de la Eneida, de Virgilio: “Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt...”. Se trata de uno de los momentos más famosos y enigmáticos del poema, cuando Eneas, el protagonista, llega a Cartago y ve en el templo de Juno un mural en el que está pintada la guerra de Troya, de la que acaba de huir.



Mejor dicho: en esa pared está pintada su propia historia, la de Eneas y su huida y su desgracia. Entonces el héroe grita esa frase latina que se ha traducido en todas las lenguas y de muchas maneras, y que todavía hoy no está muy claro cómo se pueda decir sino así, en su versión original e intraducible. Don Miguel Antonio Caro le puso acento bogotano: “El sentimiento aquí llantos derrama, / y aquí se siente en la desgracia ajena...”.



Una versión más literal parecería muy torpe, quizás, como si le faltara algo: “Son las lágrimas de las cosas y lo mortal conmueve a los humanos”. Luego vuelve uno y lee porque es una idea enrevesada y sin embargo empieza a encontrarle más sentido: la poesía es eso, como esas imágenes difusas que al principio no son nada hasta que uno se concentra en ellas y las mira y las mira y por fin las ve y las descifra.



La poesía es también lo que falta, lo que no se puede decir y sin embargo se dice y se dice solo así: una frase que parece absurda, “son las lágrimas de las cosas”, y que significa justo eso: las cosas del mundo arrastran todas su dolor, están teñidas por las lágrimas de la humanidad, y cada cosa es el recuerdo y el testimonio de la condición mortal de nuestra especie, su destino inevitable, por eso “lo mortal conmueve al hombre”.



También pasa que Eneas ve ese mural en el que está su historia y se da cuenta de que su vida es ahora un relato: acaba de llegar a Cartago pero la guerra de Troya, de la que huye, es ya un recuerdo y es literatura. Las ‘lágrimas de las cosas’ son sus propias lágrimas, las de Eneas, porque no hay nada en este mundo que no sea un escombro, un pedazo de lo que algún día fue y ya no está.



Las lágrimas de las cosas, dice Virgilio. Hermanos todos, dice Francisco. Eso somos.

