La vida es sueño

Álvaro Mutis, de cuyo nacimiento se cumple un siglo en agosto de este año, y habrá que tirar la casa por la ventana para celebrar ese aniversario tan feliz, advertía una obviedad no por ello menos inquietante ni menos bella, y es que nos pasamos buena parte de la vida durmiendo y soñando, tal como lo decía también Louis Ferdinand Céline, uno de los ídolos de Mutis, del cual debió de sacar esa idea que con el tiempo se le volvió una obsesión.



(También le puede interesar: Los hooligans)

Y esas horas mayoritarias de nuestra vida, salvo que las acorte el insomnio, otra ciencia exacta no menos reveladora que los sueños, están habitadas por las más absurdas ficciones, algunas de las cuales nacen de nuestro pasado, de lo que nos ocurrió en el día, de una escena determinante o insignificante que vivimos, de una cara que se nos cruzó, de una frase que oímos al vuelo o creímos oír.

El material narrativo de los sueños es inagotable, como se sabe, tanto que a veces nosotros mismos, mientras los estamos viviendo y urdiendo, nos sorprendemos de su desenlace inesperado o indescifrable, ese giro de la historia que nos lleva a pensar en él dentro de sus propias entrañas, como una voz crítica y consciente que se desliza allí y plantea toda clase de objeciones y reparos a lo que está pasando.

Y eso que hablo solo de los sueños y no de las pesadillas: el género del terror y del misterio, mientras dormimos, obedece a otras leyes que no conviene remover ni hurgar aquí, hacen parte de otro mundo. Tampoco me interesa el sueño febril, la alucinación nocturna y recurrente, agotadora, repetitiva a más no poder, atizada por la enfermedad o por el malestar. Ese cubo que uno quiere armar durante toda la noche y nunca podrá.

Al despertarme reparé en algo que casi nunca reconocemos ni agradecemos del todo, y es que los extras que salen en nuestros sueños son magníficos actores. FACEBOOK

TWITTER

Pero los sueños en sí mismos, esa novela que nos habita, son un prodigio, al punto de que Freud les dedicó un libro entero, muy famoso y farragoso, para encontrar allí las claves del inconsciente: el sustrato más profundo de la naturaleza humana y todos sus miedos, sus codicias, sus apetitos, sus fantasmas. También hay un libro de Jacobo Siruela, El mundo bajo los párpados, que se ocupa de algo parecido aunque desde la historia y la literatura.

Me encanta el libro de la escritora alemana Charlotte Beradt, El Tercer Reich de los sueños, en el que hay una recopilación de lo que la gente soñaba durante la dictadura nazi. Ella misma, desde 1933 hasta 1939, se dedicó a recoger esas visiones nocturnas y oníricas, como si hubiera allí un relato paralelo que pudiera explicar o contar de otra manera esos tiempos de horror y de infamia en los que todo estaba teñido por la misma sombra.

Lo más interesante y lógico que descubrió Charlotte Beradt, por supuesto, fue cómo los sueños se volvieron uno de los pocos espacios de libertad y rebeldía que tenían las víctimas del brutal régimen ‘nacionalsocialista’. Al final no había poder, por opresivo que fuera, que pudiera colonizarlo todo, y en las pocas horas de sueño que tenía –aquí vale el juego de palabras, la duplicidad del español para nombrar ambas cosas– la gente se liberaba del terror.

El otro día tuve un sueño muy raro, como casi siempre, cuyo contenido es lo de menos y que no me interesa para nada narrar aquí. Pero al despertarme reparé en algo que casi nunca reconocemos ni agradecemos del todo, y es que los extras que salen en nuestros sueños son magníficos actores. ¿De dónde son esas caras que nunca hemos visto? ¿Quiénes son esas personas que aparecen allí y ejecutan su papel con tanta naturalidad y talento?

Da como para una obra de teatro de Alejandro Casona, una de extras de sueños: gente contratada para meterse en las ficciones noctámbulas de los demás.

Parece banal pero no lo es en absoluto, ya lo decía Shakespeare: estamos hechos de la tela de los sueños, no somos más.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)