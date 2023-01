La última luz

Hace un par de días murió en Bogotá doña Lilly Bleier de Ungar, no solo la decana de los libreros en Colombia sino también, y sobre todo, un ser adorable y sabio como pocos que honró con su presencia y con su vida a este país que no era el suyo pero que empezó a serlo desde cuando ella llegó, huyendo del nazismo, en 1939. Siempre que se haga esa famosa lista de los ‘grandes colombianos’, doña Lilly tiene que estar allí, de lo contrario no es tan cierta.



Murió de 102 años, lo que quiere decir que su vida atraviesa y podría contar y explicar, si uno quisiera, buena parte del siglo XX, el cual nació casi al tiempo con ella, entre 1918 y 1920. Los horrores de la guerra, la ‘Gran Guerra’, aún ardían y humeaban en los campos y las almas de esa Europa desastrada y sonámbula que apenas empezaba a curarse de la peste y que sin saberlo iba camino del peor de sus abismos, todavía por llegar.

Pero además doña Lilly nació en Viena, quizás la verdadera capital del mundo en esa época que se estaba terminando justo en esos años de su nacimiento, los años que Oswald Spengler llamó “de decisión” porque fue allí y entonces cuando se disolvió toda una civilización y entre sus grietas y sus heridas irrumpió otra nueva mucho peor, bautizada con fuego en el advenimiento de la revolución, el totalitarismo y la Segunda Guerra Mundial.

Se ha vuelto un lugar común y casi una caricatura solemne y excesiva, pero esa visión idílica de la Viena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es exacta y rigurosa: allí, en esos cafés, en esos teatros, en esas librerías, Europa vivió el último fulgor de su vieja cultura, un estallido terminal y deslumbrante que arrasó con ella. Pocas veces en la historia se había dado semejante concentración, por metro cuadrado, de tanto arte y tanto talento.

Stefan Zweig, ahora otra vez en la cumbre, como en su tiempo, lo cuenta en su bellísima autobiografía, titulada no en vano El mundo de ayer: caminar por las calles de Viena o de Praga era tener la posibilidad, en cualquier momento, de cruzarse con un dios. El imperio austriaco estaba llegando al final de su historia milenaria pero su despedida fue grandiosa y desgarradora, un destello de luz y de dolor que aún nos maravilla.

Para nadie es un secreto (para nadie que se haya interesado de alguna manera en él, quiero decir) que ese rapto de genialidad y de grandeza crepuscular tuvo todo que ver con la cultura y la influencia judías en la Europa central y oriental durante la Modernidad. Tampoco es gratuito que el nazismo se ensañara, entre otros, con ese pueblo que hizo de la devoción por el conocimiento y el pasado, que en su caso son lo mismo, su razón de ser y de sobrevivir.

Todo eso, y mucho más, era lo que traía consigo doña Lilly cuando llegó a Colombia a finales de los años treinta. Lo más conmovedor es que fue aquí donde conoció al que sería su esposo, Hans Ungar, otro huérfano de ese mundo abolido y desterrado. Ambos fundaron, con ese mismo espíritu de libertad y rebeldía, la Librería Central, una de las empresas culturales más bellas de la vida bogotana.

Ahí estuvo doña Lilly hasta hace no mucho, sentada en su mesita, sonriendo y haciendo cuentas, custodia de todo lo que significa, en un mundo como el de hoy, una librería. Bondadosa y cálida, generosa con todo el que entrara sin importar quién, es posible que también nuestra época le pareciera un ocaso como el de la Viena de su juventud, no lo sé. Lo que sí sé es que con ella se va una de las últimas herederas y depositarias de una cultura ya en vías de extinción.

Vuelvo a decirlo: este país se honró con la vida y la presencia de Lilly Bleier de Ungar. Quedan su ejemplo y su legado: su nombre como el símbolo de todo lo que está bien en este mundo.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

