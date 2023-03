La muerte del estratega

Este año que apenas empieza, y que ya se va a acabar, como pasa siempre, será el centenario del nacimiento de Álvaro Mutis, uno de los escritores más grandes de Colombia y de la lengua española. La fecha exacta de la conmemoración es el 25 de agosto, “día de San Luis Rey de Francia”, como a él le gustaba recordar con orgullo y malicia para que quedara muy claro que había nacido el día oficial de uno de los monarcas mayores de la Edad Media.



Mutis tenía eso, la fascinación por el desplante y el exabrupto. En 1954, cuando el poeta Arturo Camacho Ramírez le preguntó cuál era su hobby, respondió con toda naturalidad: “El asesinato”, y luego añadió: “Para ser exacto y minucioso, me explico mejor: mi hobby es la supresión, por medio del crimen, de personas vivas aptas para morir...”. Por esa misma época le dijo a Gloria Valencia de Castaño que habría querido ser favorito del rey Felipe II.

Y fue más allá, al declarar cómo se imaginaba su vida y sus labores en aquellos tiempos: “Hubiera querido vivir durante buena parte del reinado de su muy católica majestad el rey Felipe II, gozando de la confianza y aprecio del monarca. En un vasto palacio madrileño, destartalado e incómodo, hubiera reunido una pequeña corte de enanos y monstruos, entre servidores y bufones, a quienes les hubiera recordado a toda hora sus deformidades y lacerías...”.

En términos políticos Mutis no era menos serio ni menos trascendental y solía definirse como “reaccionario, monárquico y legitimista”, para mejor explicar: “No he votado jamás y el último hecho político que me interesa de veras es la caída de Constantinopla a manos de los infieles en 1453...”. Quienes lo escuchaban creían que era una más de sus enormidades, y sí, pero en el fondo era cierta su devoción por Bizancio como el último fulgor de la cristiandad.

Más que el último fulgor, la última oportunidad perdida: el instante final de un mundo sabio y deslumbrante en el que todo pareció tener sentido. Sobre ese mundo, cuando estaba en la cárcel de Lecumberri, en México, “por un crimen que todos cometimos y solo él pagó”, como dijo García Márquez, sobre ese mundo escribió Mutis el que es acaso su mejor texto y uno de los relatos más bellos y sobrecogedores de nuestro idioma, La muerte del estratega.

Por favor léanlo: allí, en esa historia de Alar el Ilirio, un general bizantino que descubre que no hay más gloria que el amor y la muerte, está toda la maestría y la grandeza como narrador y poeta de Álvaro Mutis. Allí están sus obsesiones, su pensamiento, su idea de la desesperanza como la forma más alta de la lucidez y la belleza; la certeza de que, como dijo Nicolás Gómez Dávila, uno de sus mejores amigos, “el hombre es un problema sin solución humana...”.

De alguna manera, Alar el Ilirio es como una réplica bizantina de Maqroll el Gaviero, ese personaje desastrado y luminoso que apareció por primera vez en su poesía cuando él tenía 19 años y que allí se quedó para siempre, hasta desembocar en esas siete novelas maravillosas que lo tienen por protagonista. El gaviero es quien se sube a la gavia, la vela del palo mayor de una nave, para intuir los vientos. Es lo mismo que hacen los poetas, decía Álvaro Mutis.

Ya habrá más tiempo de volver sobre él y celebrar su vida y su obra, seguir haciéndolo. Eso tienen de bueno las conmemoraciones y los aniversarios, que son un pretexto para invocar a nuestros dioses. En este caso, esta primera mañana de marzo de 2023 –hoy ya es ayer–, no quería dejar pasar una columna más sin hablar de un autor al que adoro y al que le debo tanto. Porque eso es la literatura también, una celebración de los maestros.

Mutis para mí lo fue y lo será siempre, qué fortuna, eso era lo que quería decir hoy. Al menos por ahora.

