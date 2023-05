La democracia real

La idea convencional de la democracia moderna como un sistema político y electoral con sus pesos y contrapesos, la libertad de prensa y de acción económica, el respeto a las minorías y el triunfo de las mayorías, la vigencia del Estado de derecho y los derechos humanos, etcétera, está en crisis desde hace tiempo porque hay quienes creen que esa definición, esa enumeración, más bien, no es suficiente ni válida mientras exista el capitalismo.

Parece una discusión absurda y anticuada pero no lo es en absoluto: mientras se mantengan las estructuras de un orden económico injusto y excluyente, dicen muchos, no puede haber democracia real; mientras haya neoliberalismo, añaden, no puede haber liberalismo de verdad y lo que lleva ese nombre, sin el cedazo de la justicia social, es una farsa y una mascarada: la coartada de las élites para maquillar sus perversos fines.

Por eso hay tantas variaciones teóricas hoy sobre la democracia, porque son muchos los que creen que si en ella no anida la semilla de la revolución, su promesa será siempre una promesa incumplida. Ya no basta con la democracia representativa porque hay que hacerla mucho más ambiciosa, con toda clase de adjetivos que dejen muy claro hacia dónde va el pueblo: democracia deliberativa, democracia participativa, democracia popular y callejera, en fin.

El problema es que, por lo general, para redefinir la idea de la democracia y hacer de ella lo que uno quiera –lo cual no es muy democrático que digamos, pero esa es otra discusión– hay dos caminos nada más: o la revolución y el golpe de Estado o el triunfo arrollador en las urnas para subvertir, desde adentro, el orden constitucional. El poder absoluto se toma o con las armas o con los votos, de lo contrario hay que pactar.

En otras palabras: por muy en crisis que esté la idea convencional de la democracia moderna, es claro que sin ella tampoco hay democracia real y todo esfuerzo por ampliarla y dignificar la vida de la gente tiene que hacerse dentro de sus cauces y sus valores, por imperfectos que nos parezcan, para no caer en lo que Jacob Talmon llamaba la ‘democracia totalitaria’: el mesianismo político, la tiranía de los que se proclaman como únicos voceros legítimos del pueblo.

El caso colombiano, al menos en el siglo XX, el siglo en el que nos llegó a pedazos la modernidad, una modernidad siempre postergada y esquiva, como dijo Rubén Jaramillo Vélez, es muy diciente, porque las dos grandes transformaciones políticas que hubo aquí, por no decir que las únicas, fueron la ‘revolución en marcha’, entre 1934 y 1938, aunque la fecha final podría ser también 1946, y la Constitución de 1991.

La primera fue el intento de las élites liberales, jalonadas por la intuición y la clarividencia de Alfonso López Pumarejo, que era un político descomunal, de evitar la revolución violenta, para lo cual se impuso, desde la conducción del Estado, una serie de profundas reformas sociales y económicas. Pero en un contexto muy concreto: López tuvo un Congreso homogéneo y unánime, pues el Partido Conservador se abstuvo de ir a las elecciones.

La Constitución del 91, en cambio, fue el resultado de un consenso como ha habido pocos aquí, al punto de que Antonio Caballero escribió por esos días un artículo magnífico en el que señalaba la paradoja de que en Colombia la violencia revolucionaria no había producido sino atraso y más violencia, mientras que la constituyente, una transformación histórica y de verdad, se había logrado en las urnas y gracias a los acuerdos de sus promotores.

Esa idea de hacer acuerdos no siempre convence a los redentores, la consideran un lastre: la imposibilidad de imponer a rajatabla su visión del mundo.

Y es cierto: también en eso consiste la democracia.

