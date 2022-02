O no sé si de Occidente, que es un nombre muy pomposo, pero sí de muchas cosas buenas que se están acabando. Aunque así, La decadencia de Occidente, se llamó un libro de Oswald Spengler que marcó a toda una generación hace cien años. Era como una especie de profecía histérica, un delirio en dos tomos –en 1922 se publicó el segundo– que buscaba encontrar en la historia universal una lógica parecida a la de la biología y las ciencias naturales.



Es muy probable que el libro de Spengler, a pesar de su apabullante erudición y su astucia y su obsesiva desmesura, o quizás por ellas mismas, sea hoy ilegible. Muchos años después, en 1975, un gran escritor austriaco, Friedrich Torberg, escribió una parodia deliciosa que se llama La decadencia de Occidente en anécdotas. Es la vida de su familia y de los judíos en Viena y en Praga en los años 20; es una obra maestra, esa sí al alcance de cualquier lector.



En ambos casos, aunque de manera muy distinta, casi contrapuesta, lo que había era una visión pesimista del presente: una idealización del pasado, una exaltación nostálgica de lo que fue “el mundo de ayer”. Además porque siempre fue así: siempre la humanidad se ha quejado de su suerte y ha envidiado y codiciado la de los demás en otras épocas. Como decía don Jorge Manrique: “A nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor...”.



¿Lo fue? Petrarca decía que sí y se lamentaba de vivir en su siglo y no en el de Cicerón, quien a su vez, en sus cartas a su amigo Ático, maldecía no haber sido contemporáneo de Homero para disfrutar de las luces de aquel tiempo glorioso y no para padecer las sombras del suyo, que tanto lo atormentaban y deprimían. No conocemos la opinión de Homero sobre su propia época pero es muy probable que también fuera hostil, desgarrada y quejumbrosa.

A todo el mundo, por lo general, le parece que el pasado era mejor. E incluso late allí una paradoja que un amigo mío formula siempre en estos términos científicos: “También en el pasado el pasado era mejor”. Y eso que ya nos libramos del credo religioso del siglo XIX que era el del progreso, o como se decía entonces, con mayúsculas, “El Progreso”. Nos libramos de la idea promisoria y escatológica de que todo lo bueno estaba en el futuro, estaba por venir.



Nadie lo sabe, por suerte nadie lo puede decir. A mí me pasa, por ejemplo, que hay muchas cosas de mi época que me fascinan y no las cambiaría por nada del mundo. Incluso hay muchas de esas cosas que me parecen una evidente mejoría con respecto a mis propios recuerdos, a cosas que viví y me tocaron y que hoy celebro que sean distintas o que desaparecieran. En otras palabras, y aunque soy muy conservador, no extraño casi nada del pasado. Será por eso.



Pero a veces sí me entra esa melancolía de todas las épocas: esa idea de que estoy viviendo en tiempos horribles y decadentes, tiempos únicos en su monstruosidad. La música que suena me aturde y espeluzna, la gente que se hace famosa (y las razones por las que eso ocurre), muchos de los temas que se vuelven relevantes en ‘la conversación’, como dicen ahora, y nunca sé muy bien por qué. Es un síntoma de la vejez, claro, síntoma inevitable y feliz.



Y hay algo de lo que sí no me repongo y es la pobreza y la degradación cada vez mayores y más alarmantes de nuestros dirigentes políticos: la precariedad de su discurso y sus ideas, su abyección, sus indignas y coquetas concesiones al ridículo. No sé si antes eran mejores, siento que sí, es probable que me equivoque. Aunque no estoy solo: el otro día me dijo una amiga que ella ya no añora a Alberto Lleras sino a Forero Fetecua, así están las cosas.



Nos reímos ambos de nuestra exageración y nuestro desconsuelo: así fue siempre, así también era en el pasado.

