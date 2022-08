Inteligencia emocional

Sucedió hace poco en Moscú, por si faltaba algo, y el video en YouTube es aterrador: un robot –una cosa espantosa y arrogante, la verdad– le quebró un dedo a un niño de siete años con el que jugaba una partida en un torneo de ajedrez. En vez de mover su ficha, como le tocaba, la fiera, ya perdida y acorralada, se le acercó a su oponente y le sujetó la manita con sevicia y encarnizamiento, con saña inhumana, digamos.



(También le puede interesar: Adiós a un sabio)

El pobre niño, al parecer un prodigio de ese juego que funde el azar y el destino con la poesía y el ingenio, o no lo sé, pero eso me lo ha parecido siempre quizás porque jamás supe ni pude jugarlo ni entenderlo bien, el pobre niño, inconsolable, abandonó de inmediato la sala, bañado en lágrimas no solo de dolor sino también de indignación y de furia: toda una vida dedicado al ajedrez, es el colmo, para acabar a los golpes con semejante pedazo de metal.



Algo así, cambiando lo que haya que cambiar, le pasó también a Napoleón Bonaparte, quien se enfrentó en Potsdam o en Viena (todavía se discute el episodio, ocurrido en 1806 o en 1809) con ese autómata que se llamaba ‘El Turco’ y que se suponía que era una máquina infalible de jugar al ajedrez. A Napoleón lo derrotó sin piedad; esa, de hecho, fue una de las batallas que perdió el Emperador, quien acabó a los gritos con su contrincante.



Luego, muchos años después, se supo que ‘El Turco’ era en realidad una ilusión y una estafa: un complejo montaje en el que debajo del maniquí que lo encarnaba había un enano, o por lo menos un hombre muy pequeño, más pequeño aun que Napoleón Bonaparte, que además era un ajedrecista avezado y feroz, capaz de ganarle al que se le pusiera por delante. Durante siglos fue una atracción de reyes y celebridades, hasta que su último dueño lo echó al fuego.



Espero que lo haya echado al fuego sin el enano, y aquí me permito una digresión personal: varias veces he oído la especie de que era yo quien me metía dentro de Guri Guri, y siempre lo aclaro encantado: no. Yo era el amigo de Guri Guri, yo lo saqué del baúl. Pero quien le daba vida al muñeco era un enano sabio y adorable llamado José, el cual se paseaba en calzoncillos por los estudios Gravi, con los pies de goma de su personaje, ensayando el parlamento.



En fin, no me quiero poner nostálgico, pero creo que hay una larga tradición de enfrentamientos ajedrecísticos entre el ser humano, lo que quiera que ello signifique hoy, y sus varias creaciones. La vieja obsesión del hombre contra la máquina, el mito del doctor Frankenstein: sublimamos en esos monstruos, surgidos de nuestra entraña, todo lo que somos y lo que queremos ser. Los alimentamos hasta que un día se rebelan y nos devoran.



Hay algo muy particular del ajedrez y es que dicen que es, y no lo dudo, una de las formas más altas de la inteligencia; “como el otro, este juego es infinito”, escribió Jorge Luis Borges refiriéndose a la vida y a la guerra, a ese tablero de sesenta y cuatro casillas que las refleja. De ahí esa fascinación perpetua con la posibilidad de doblegar a la máquina, para seguir sintiéndonos sus dueños. Y la máquina, claro, un día se enfureció y se rebeló.



Ya no es solo que quiera ganarle al ser humano, ahora lo quiere aniquilar y dominar. ¿Un aparato, un robot? Bueno: en Google acaban de echar a un ingeniero que asegura haber interactuado con LaMDA, su sistema de inteligencia artificial, y dice (él) que allí hay una especie de consciencia moral y emocional, una serie de sentimientos que la máquina le confesó en secreto una noche: está triste y rota, se siente sola, quiere hablar con alguien.



Parece un delirio y lo es. Pero basta con que nos enfrentemos a una lavadora o a un ascensor ‘inteligentes’: la partida está perdida, no hay nada que hacer.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)