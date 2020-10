Inmunidad de rebaño

El ser humano, decía Aristóteles, es por naturaleza social y racional: un animal político y un animal lógico, el único que goza de esa doble condición que lo define aunque a veces también lo abandona, pero ese es otro tema. Nuestra especie es la suma de sus conflictos y las palabras que los nombran y les dan sentido: el acto consciente de estar en el mundo; la vida como un hecho que va más allá de su condición biológica.

Por eso, por ser un animal político –aunque hay quienes exageran, la verdad sea dicha–, el ser humano busca lo colectivo para encontrar allí su identidad y a veces también su redención: un cierto sentido de pertenencia y de comunidad, de compañía. La masa lo tranquiliza y lo llena de fuerza; le regala la ilusión de ir navegando sobre un mar desconocido y proceloso, sin duda, pero en un barco poblado por otros tan asustados como él.



Se me había olvidado ese adjetivo tan bello y tan sonoro, ‘proceloso’, definido así por el Diccionario de Autoridades de 1737: “Lo que padece tempestades y tormentas…”. Eso es la humanidad, y para ejercerla nos aferramos a los demás, a los otros. Por eso proliferan los partidos políticos, las iglesias, las hinchadas, los clubes filatélicos, las cadenas de WhatsApp: porque la gente no quiere estar sola.



Lo decía el magnífico Elías Canetti: la gente tiene miedo, por eso se pliega y se integra a la masa. Y además hay muchas actividades que solo son posibles así, en grupo y en sociedad. La política es una de ellas, esa es su esencia. Ya sea como un proyecto altruista o mezquino o como una gran empresa intelectual o una intriga solo para conquistar y mantener el poder, la política no puede entenderse sino desde lo colectivo.



También la religión, el entusiasmo por los deportes más famosos, la defensa de algunas ideas y sus autores y sus mejores intérpretes: ahí, en esos fenómenos sociales que tantas veces acaban confundidos, ahí anida el espíritu gregario de nuestra especie, su pasión por pertenecer siempre a alguna secta. Se imponen entonces los dogmas, la militancia ciega, los sacerdocios incuestionables, el caudillismo, la verdad revelada y única.



Son estructuras que exigen una adhesión irracional y absoluta: capillas, barras bravas, logias en las que no se puede pensar sino solo adorar y repetir de memoria el credo oficial. Viene entonces la acción en manada, el espíritu de turba. A veces de forma festiva o heroica, a veces de manera brutal e infame. Pero el pensamiento de verdad, el esfuerzo por tratar de entender algo, se va extinguiendo sin remedio, se hace imposible.



Es como una bifurcación dentro de la naturaleza humana, una fractura: como si el ser social y el ser racional no pudieran convivir en esos casos. Y es obvio que no pueden porque el pensamiento es un destino solitario y rebelde, libre, incómodo, individual. Eso también define al ser humano: su afán por encontrarle una explicación al mundo, un relato que lo haga más bello o más claro o más cierto; que lo haga mejor.



Y esa no es una aventura fácil, nunca lo fue. Pero quien esté dispuesto a asumirla, porque es bellísima y porque además es inevitable para quien siente en lo más profundo de su ser ese llamado, esa vocación, tiene que saber que el camino está lleno de incomprensión y de dolor, de soledad. Un camino iluminado por las voces de quienes ya lo recorrieron, por suerte; pero un camino que nadie puede hacer con el uniforme de ningún equipo.



Ahora que tanto se habla de la inalcanzable ‘inmunidad de rebaño’ por culpa del coronavirus, es fundamental entender que en el terreno de las ideas, por lo menos, no hay nada más triste que ser borrego. De cualquier idea, la que sea.



Y necesitamos la vacuna para no siempre ser manada.



Juan Esteban Constaín

