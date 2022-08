Hoy una fábula

De los santos literarios que hay en el catolicismo, que son muchos, otro día les rezamos a todos, San Jerónimo es quizás el más célebre y el más eficaz: el único al que le piden los traductores en sus horas de duda y tentación, y no es para menos, pues fue él, como se sabe, quien tradujo al latín vulgar y popular la Biblia, que desde entonces empezó a llamarse, en esa versión, la Vulgata: la de la gente, la del pueblo y no solo los iniciados.



Por eso la imagen de San Jerónimo ha sido siempre esa, desde muy temprano, la de la dedicación al estudio y la escritura, la de la abnegación, la disciplina, la desmesura. Así lo pintaron también los grandes maestros, desde Leonardo da Vinci hasta Caravaggio, desde Durero hasta Rubens: Jerónimo en el desierto o en la reclusión de su estudio, un libro abierto, una pluma, una calavera que simboliza su penitencia y su triunfo sobre el tiempo.



Pero hay otra escena recurrente en muchas de las imágenes que a lo largo de la historia han recreado la vida de San Jerónimo; una presencia que siempre lo acompaña. Se trata de un león que se le acerca o lo lame, se tiende a su lado mientras él lo acaricia como si fuera un gato. Incluso, desde los primeros frescos o mosaicos en el siglo V, aparece el santo, en un gesto bellísimo, quitándole de la pata una espina al león.



Eso lo cuenta, en su Leyenda de oro, en su biografía de todos los santos, Santiago de la Vorágine, ese magnífico escritor italiano de la Edad Media que tenía nombre de personaje de García Márquez y que narra que un día estaba Jerónimo en un jardín, y oyó los aullidos de dolor del pobre animal. Entonces se le acercó y vio que debajo de una de sus garras se le había enterrado una espina, se la sacó con dulzura.

Es la misma historia, idéntica, que se cuenta de San Gerásimo, un santo griego casi homónimo y contemporáneo de San Jerónimo, un poco posterior, pero en esa época todos tenían la misma edad. También él domesticó a un león que nunca lo quiso abandonar por haberlo librado del dolor. Es más: si ustedes buscan en Wikipedia su nombre, allí está la única imagen que tenemos de él: Gerásimo del Jordán curando a su amigo.



Lo curioso es que esa historia, como casi todas las del cristianismo, tiene su origen en un relato pagano, en este caso el de “Androcles y el león” que siempre se le atribuye a Esopo pero no es cierto, porque quien lo contó por primera vez fue Aulo Gelio en el siglo II de nuestra era. Androcles, cuenta Gelio, se enfrentó un día en el Circo Máximo contra un león, el cual, en vez de atacarlo, lo empezó a lamer y a consentir.



El emperador, maravillado, le preguntó que cómo podía ser eso posible, y Androcles contó su historia: hacía dos años había estado peleando en el África, como soldado, bajo las banderas de Roma. Y una noche oyó, como San Jerónimo en su jardín, a una fiera que se retorcía del dolor. Fue a verla y era un león con una espina clavada bajo su garra, se la quitó. Desde ese día el león iba siempre a su lado, no lo desamparaba.



Pero un día Androcles fue esclavizado y vendido al circo, sometido a pelear con quien fuera, otro esclavo o un animal. Por eso estaba allí, le dijo Androcles al emperador, por eso. Y desde entonces no veía a su amigo el león, del cual lo separaron cuando fue enviado a Roma. Pero ese día, al salir todos a la arena, los guerreros y las fieras, ese león reconoció a su antiguo benefactor y en vez de atacarlo se le acercó feliz y tierno, su destino otra vez se cruzaba.



El emperador, cuenta Gelio, se conmovió tanto con la historia que liberó en el acto a Androcles y al león. Desde entonces ambos caminaban por Roma como el mayor símbolo de la nobleza y la amistad.



Así que cuando vean a San Jerónimo y su león, recuerden que fue primero Androcles.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

