Hipocondría y coronavirus

La hipocondría, como se sabe, es una enfermedad que consiste en todas las demás. Quienes la (las) padecemos estamos sometidos todos los días a un complejo cuadro clínico que incluye la siguiente enumeración: tres infartos, dos derrames cerebrales, un paro respiratorio, cinco úlceras. También hay apendicitis por la mañana y por la noche, paperas, sarampión, aneurismas, peste bubónica, sífilis, etcétera.

Los hipocondriacos, como los enamorados no correspondidos, nos alimentamos de la macabra ilusión de estar cerca de nuestra fuente del dolor. Nos aterra la enfermedad como concepto, sí, para qué lo vamos a negar, pero la cultivamos como lo que también es: una obsesión y una posibilidad siempre latente y llena de promesas y estragos; una sombra fiel cuyas manifestaciones ideales se nos vuelven a la vez un suplicio y un consuelo.



Un amigo mío que también es hipocondriaco, como todo el mundo, siempre dice muy serio una frase que ya había citado yo aquí alguna vez y sobre el mismo tema: “Yo no soy hipocondriaco, yo estoy enfermo...”. Y tiene razón: lo suyo (lo nuestro) es una enfermedad: la peor de todas, además, porque es la única que nos hace vivir a diario, varias veces al día, los síntomas de cuanta dolencia haya aquejado a la humanidad en su historia.



De hecho, no hay nadie más acucioso que un hipocondriaco: nadie con más memoria o más pasión para descubrir y recordar los síntomas de cualquier enfermedad en cualquier época de la historia, cuya sola invocación hace que el hipocondriaco empiece a sentir de inmediato, en el acto, que es presa de dicha enfermedad, su víctima más reciente y grave. Y no hay poder humano, ni médico, que disuada al hipocondriaco de su error.



El hipocondriaco verdadero –también los hay tibios: no nos engañan– se caracteriza por su irredimible tendencia a la ‘mimesis’, una condición que tiene nombre de enfermedad, y muy bello nombre, ay, pero que por desgracia no lo es. La ‘mimesis’ consiste en asumir los rasgos de los otros, es la imitación. Y eso hace el hipocondriaco de verdad: incorporar lo que oye en los demás, la descripción de sus síntomas y sus males.



Si al hipocondriaco le hablan de cualquier forma de la hepatitis, digamos, le da de inmediato, ya la tiene. Por eso pide datos, detalles: quiere estar seguro, confirmar su intuición y su certeza. Se toca el corazón si el tema es un infarto: se va a desmayar, le falta el aire, le duele el pecho. Si en cambio alguien habla de un tumor o una enfermedad extraña y mortal, el hipocondriaco se acuesta derrotado: ya no puede más, está en las últimas.



Los antiguos, que tanto se ocuparon de ella, definían la hipocondría como una forma de la melancolía: un malestar indeterminado que quizás se originaba en el bazo (de allí su nombre: ‘hipocondría’ quiere decir en griego ‘debajo del cartílago’) y que hacía que la gente perdiera la voluntad y las ganas de vivir. Por eso muchos hipocondriacos culpaban a otros males del suyo propio, porque no sabían de verdad qué era lo que tenían: nada.



Emanuel Kant, un hipocondriaco profesional, filósofo en los ratos libres que le dejaba la enfermedad, dio en el clavo y dijo una verdad: la hipocondría es una manía, la ilusión de estar enfermos. Pero no solo Kant era hipocondriaco, no. También lo fueron Charlotte Brontë y Franz Kafka, Charles Darwin y Donna Summer, el pianista Glenn Gould y la enfermera Florence Nightingale: todo el mundo, mejor dicho, somos legión.



Una legión que sin duda está en alerta máxima ante el coronavirus, pues al menor estornudo o la menor congestión ya se siente el paso sombrío de la enfermedad.



Y esa curva, la de la hipocondría, no la aplaca nadie. Ese mal no tiene cura, de eso se trata.



Juan Esteban Constaín

