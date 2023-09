¿Estado fallido?

Raul Sánchez, magistrado de la JEP, dijo hace poco que el departamento del Cauca “no está ya bajo el control del Gobierno”. Es una afirmación desoladora, más aún en boca de un funcionario público de tan alto rango, y sin embargo es una afirmación cierta e irrefutable: el Cauca se salió de control de manera casi absoluta y en él imperan y mandan solo quienes tienen los recursos y el poder para hacerse valer a la fuerza.



No es algo nuevo tampoco y lo que está ocurriendo ahora es el resultado y el reflejo de una situación que lleva mucho tiempo fraguándose, demasiado tiempo, y en la que el país dejó que en una de las zonas cruciales de su identidad y su destino, su geografía y su contacto con el mundo, su existencia misma como nación, surgiera un incendio voraz e irreversible, cuyo fuego ya es muy difícil que pueda apagar nadie, aunque espero estar equivocado.

En el Cauca se concentran, como la superposición de varios estratos geológicos que salen a la superficie y estallan en un volcán, todos los conflictos de la historia de Colombia: el conflicto étnico y el conflicto de clase, el conflicto por la tierra y el conflicto político y militar por el control territorial. No en vano fue allí, en ese departamento que llegó a ser más grande que el país que lo contenía, donde empezaron o se resolvieron todas las guerras del siglo XIX.

El relato y la vivencia hoy no son muy distintos de los de aquella época, documentada en cientos de libros y memorias, diarios de viaje, cartas, incluso novelas, poemas épicos o bucólicos y muchas otras obras de ficción: como si el Cauca hubiera sido siempre un Estado dentro del Estado, librado a su suerte y a sus fuerzas incontenibles, a sus señores de la guerra y del poder, a una lógica inconcebible y absurda del abandono, la lejanía, el fracaso y la mala fe.

Es difícil tipificar la situación de un departamento que no podría estar peor y que sin embargo todos los días está peor; es casi imposible describir la frustración de sus habitantes, que se parten el alma para tener una vida digna y normal, pero acaso valga usar esa categoría tan problemática del ‘Estado fallido’. No sé el resto del país, pero el Cauca es un lugar del territorio nacional donde el Estado no cumple con sus funciones esenciales.

Parece una exageración y tal vez lo sea en el detalle de la discusión teórica en Bogotá, pero la vivencia allí, insisto, es la de un Estado que “ha perdido su autoridad política y que no controla el territorio ni pude cumplir sus fines más básicos”, que es una definición que encuentro casi al azar de lo que es un Estado fallido. Basta asomarse a la realidad del departamento para saber, sin el menor pudor, que toda exageración es poca para narrar su desdicha.

Hace un par de años un amigo me contó algo que parece increíble pero que al mismo tiempo no sorprende a nadie en la región, y es que los narcotraficantes están a punto de acabar lo que en dos siglos de historia republicana el Estado colombiano no fue capaz de hacer jamás: la carretera al mar. Como si fuera una pesadilla, porque lo es, esas son las únicas vías que funcionan en el Cauca: las vías de hecho.

Desde afuera, desde Colombia, existe la idea de que la maldición del Cauca son sus élites explotadoras y codiciosas, mediocres, blancas, anacrónicas. Quizás lo fuera hace mucho tiempo y esa es en parte la causa del problema, una de sus raíces más profundas. Eso dejó de ser así hace décadas y la nueva realidad es la de una sociedad en la que los verdaderos dueños del poder y la riqueza son en su gran mayoría los beneficiarios de la ilegalidad.

Es una revolución triunfante, sin duda, pero brutal y sin grandeza: una de las peores derrotas, hasta donde sé, del Estado colombiano en toda su historia.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

