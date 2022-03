¿Qué hace distinta de las demás a esta guerra que está tragándose a Ucrania delante de nuestros ojos, minuto a minuto, en vivo y en directo por televisión y por internet? Quizás eso, para empezar, la forma como todos la estamos viendo con horror y a la vez con minucia y depravación, como si fuera eso que ahora llaman un live: una transmisión en tiempo real por las redes sociales; una tragedia en la que también se impuso la lógica de los memes y los likes.



No es la primera vez que algo así ocurre, para nada, y la evolución de los medios de comunicación tiene mucho que ver, en la sociedad contemporánea, con el cubrimiento de las guerras. Lo que pasa es que ahora hay una integración mucho más profunda e inmediata de todo, con un elemento adicional que es el signo de nuestro tiempo: la posibilidad casi ilimitada no solo de que la gente se entere de las cosas en el acto sino que además opine sobre ellas.



Muchos señalan también, y con razón, la hipocresía y la doble moral de un mundo en el que Ucrania se vuelve relevante (una ‘tendencia’) y no otros lugares y otros pueblos a los que les ha pasado más o menos lo mismo desde hace tiempo y la solidaridad y el interés globales no se expresan con igual desgarramiento. Y es cierto: son las injusticias de una sensibilidad selectiva marcada por los prejuicios de la cultura, la raza y el poder.

Hay algo en el caso de la guerra en Ucrania que sí es distinto; y en eso coinciden muchas voces desde muchos lados. Se trata, por supuesto, del cumplimiento casi inminente de la fantasía nuclear

Incluso en Colombia resuena un reproche a la vez válido y demagógico: ¿Por qué Ucrania sí y no el Chocó? ¿Por qué hay quienes están más preocupados por el Cáucaso que por el Cauca? Parece ridículo pero acaso sea por la misma razón por la que tantos prefieren ver, como si fueran hinchas de toda la vida, los partidos de fútbol de las ligas europeas y no los del torneo nacional. La globalización, por desgracia, también es eso.



Pero hay algo en el caso de la guerra en Ucrania que sí es distinto; lo mismo pero distinto, y en eso coinciden muchas voces desde muchos lados. Se trata, por supuesto, del cumplimiento casi inminente de la fantasía nuclear, por macabro que suene, y lo es. La consumación de esa pesadilla que definió al mundo desde 1945 y que es, como lo dijo alguna vez García Márquez, nuestra espada de Damocles: el cataclismo sobre el cual dormimos todas las noches.



No se equivocan los que dicen que nunca antes habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear, más aun que cuando la ‘guerra fría’, cuyas brasas arden hoy más que antes. Eso también le pasó a la especie humana, pobre de ella, pobres de nosotros, que de verdad creyó que la historia se había acabado y que ya no le iban a tocar jamás las escenas que la han acompañado desde el principio de los tiempos: la guerra, la peste, la vida, la muerte.



Vemos en nuestras pantallas, como en cámara lenta, las imágenes de la destrucción en Ucrania. ¿Por qué esta vez es distinto? Quizás porque sentimos que es la escenificación de lo que tantas veces nos imaginamos y creímos que nunca iba a ocurrir. Llevamos décadas (siglos) conviviendo con los horrores de la guerra pero ahora coinciden por primera vez, y eso pasó también con la pandemia, el cine y la realidad. Ya somos la película que nos asustó toda la vida.



Decir que todo tiene un contexto es una obviedad y esta guerra se remonta no a 1991 sino a los tiempos de Pedro el Grande, por lo menos, o a los de Bohdán Jmelnitski o Iván Mazepa, o al siglo XIII cuando llegaron los mongoles y rompieron la unidad de Kiev y Novgorod la Grande. ¿Es Ucrania una nación? Esa es la pregunta fundamental. Putin cree que no y ese es su argumento, su pretexto infame para hacer lo que está haciendo.



Los ucranianos, sin embargo, y como lo hicieron tantas veces en la historia, están demostrando con su entereza que sí son una nación y se merecen un “lugar bajo el sol”.

