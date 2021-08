Escenas del fin

La idea del fin del mundo es casi tan antigua como el mundo mismo. O más que esa idea es su realización, pues varias veces en la historia, y aun antes, todo lo que había se acabó o pareció acabarse y la Tierra fue más bien un enorme cataclismo girando sobre su propio eje alrededor del Sol. Así debe de verse desde afuera nuestro planeta, como una polvareda, cada vez que le llega, otra vez, el fin.

Y eso que la historia de la humanidad es apenas un breve capítulo de la vida de la Tierra: el más apasionante de todos y el más bello, quizás, aunque no son pocos los que sugieren que es también el capítulo final: el último episodio de la última temporada, nada menos. Eso son la prehistoria y la historia de la humanidad: una flecha –un relato, como toda flecha– que lleva miles de años buscando su blanco, si es que lo hay.



Álvaro Mutis decía que no podía creer que de verdad hubiera gente tan optimista que pensara que el mundo se va a acabar algún día. “Ojalá”, decía con su acento mexicano y bogotano y tolimense. Es la idea escatológica de casi todas las culturas que el cristianismo hizo suya y la volvió uno de los fundamentos de su doctrina y de su fe: la fe en el fin de los tiempos; la certeza apocalíptica de un principio y un final en el que siempre está Dios, cuyas letras, por eso, son la primera y la última del alfabeto griego.

Como la cinta de Möbius que parece un ocho acostado y se usa para simbolizar el infinito, aunque en este caso es mucho más que eso: el alfa y el omega del cristianismo (siempre están esas dos letras allí, al lado del nombre o las iniciales de Jesús) son el principio y el final de todo, la eternidad. Hay un poema de Borges sobre el I Ching que revela algo parecido: “El camino es fatal como la flecha/ pero en las grietas está Dios, que acecha…”.

La historia de la humanidad es apenas un breve capítulo de la vida de la Tierra. FACEBOOK

TWITTER

De todas las mitologías y culturas, de todas las religiones y supersticiones, ninguna ha sido más persistente en su promesa del fin de los tiempos que el cristianismo. Ni siquiera el marxismo, que ya es mucho decir. Pero es por eso: la escatología está en la esencia misma de la fe cristiana y sus orígenes, Orígenes de Alejandría. Es lo que también se llama el ‘milenarismo’: la locura, el delirio, la obsesión y la esperanza del fin del mundo.



Ahora: se asoma uno a internet o prende el televisor y el panorama es pavoroso: la peste que no da tregua, su cortejo mortuorio aún marchando por las calles mientras lo aplauden desde el andén los que creen que todo es una conspiración. Me dijo el otro día un amigo: “Nada mejor que meterles teorías de la conspiración a las teorías de la conspiración: imaginarse por qué la gente cree y milita en ellas, saber lo que hay detrás…”.



Y luego están los incendios en Creta o en Cerdeña o en Turquía: gente huyendo de las playas mientras el fuego, ansioso y voraz, la persigue. Es gente que por lo general huye con un flotador gigante en la mano, un pato o un delfín, como para que dimensionemos el tamaño de la tragedia. Pero de verdad parece una película de espanto: el mar, la playa y atrás las llamas que se van regando y todos las ven horrorizados.



Aunque eso no es nada al lado de lo que hemos visto en estos últimos días en Afganistán: la multitud desesperada corriendo detrás de los aviones, como si fueran trenes, para colgarse de ellos y salir de allí cueste lo que cueste. “Que abandone toda esperanza el que entre aquí…”, decía un aviso oracular a las puertas del Infierno en la Comedia de Dante. Está muy claro que Afganistán no es muy distinto; en realidad es peor.



Es el epílogo de una guerra estúpida que duró casi veinte años, toda en vano, y que desde el principio se sabía que iba a terminar así.



No hay mucho que decir: esperar que pase pronto este nuevo fin del mundo.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

www.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)