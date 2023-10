En marzo nos vemos

En marzo próximo, cuando se cumplan diez años de su muerte, saldrá a la venta En agosto nos vemos, la última novela de Gabriel García Márquez. Ya su editorial reveló la cubierta, que a muchos nos gustó mucho, un cuadro de una mujer que camina por un cementerio con un paraguas y un ramo de flores, el pelo recogido, yendo hacia una ceiba tan grande y tan frondosa que más bien parece una montaña que se funde con el cielo.



Varios pedazos del texto se habían publicado antes e incluso alguno salió cuando el maestro aún estaba vivo, aunque ya le empezaba a flaquear la memoria. De hecho esa fue la razón, como se sabe, por la que nunca terminó bien el libro y lo dejó en obra negra: hizo varias versiones que les leía o les mostraba a sus amigos hasta que un día, según cuentan, ya no supo bien cuál era cuál, entonces prefirió no escribir nada nunca más.

Por esos días se le perdió una tarjeta de crédito y su reacción fue de pánico, de absoluto pavor (la superstición era otro de sus grandes talentos). Uno de sus confidentes quiso tranquilizarlo y le dijo que no era para tanto, que bastaba con llamar al banco al otro día y todo quedaba resuelto. Él le contestó: “No entiendes nada, la plata me importa un carajo. Pero si yo no me puedo acordar de lo que pasó con esa puta tarjeta, mi vida se acabó…”.

Fue lo mismo que debió de sentir con el manuscrito de esa novela que estaba escribiendo y nunca pudo terminar: quizás no hubiera un autor más obsesionado con el control de sus textos que él, más exigente y minucioso, tanto que era capaz de llamar en la madrugada a su mejor amigo para cerciorarse de cada detalle, como por ejemplo el color y el tipo, y el olor, de unas flores que llevaba un paje en una litografía francesa del siglo XIX.

Eso ya no era así cuando iba por la mitad o un poco más de la escritura de En agosto nos vemos, y dicen los que la han leído completa –completa e inconclusa, como quedó, sin los ajustes definitivos de su dueño y creador– que eso se siente y se nota y que lo que los lectores vamos a encontrar allí es el destello de una voz que se apaga, el último fulgor, casi, de un genio sin igual que había llegado al límite de sus fuerzas, ya en su irrevocable ocaso.

¿Vale la pena publicar y leer algo así? Es un debate antiquísimo e interminable, en el que hay quienes prefieren ceñirse a la voluntad y el destino de los autores y preservar su memoria y quedarse solo con lo que ellos permitieron que llevara su nombre y su sello, nada más. Por el otro lado, hay quienes buscan cada trazo de una obra, sus atisbos, sus borradores, la dispersión caótica y azarosa de esa vida que al final es la que está detrás de lo otro también.

Yo pertenezco al segundo grupo, lo confieso, y quiero leerlo todo de mis autores favoritos: sus cartas, sus memorias, sus diarios, sus notas de trabajo, sus textos de juventud o de vejez, sus cosas malogradas y fallidas. Hay casos en los que ese género literario, la vida de nuestros maestros, se nos vuelve una pasión que llega a superar la que sentimos por sus libros oficiales, como si el ripio nos empezara a gustar más que la perfección.

Es un gusto adquirido, lo sé, pero lleno de emociones y hallazgos que nos conectan, de una forma muy profunda, con las razones por las que aprendimos a adorar a un autor y su obra. Es como si tuviéramos la escultura a medio hacer y el bloque de mármol, todo allí: su anuncio y su promesa, su equívoca y vacilante realización, para siempre en suspenso. A mí eso me interesa más, a veces, que la obra perfecta y cerrada.

Pienso en Kafka, en Virgilio, en Rimbaud, en los Beatles. O como me dijo un amigo que fue muy amigo de él: “Además que un libro inacabado de Gabo es mejor que uno completo de cualquier otro autor…”.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

