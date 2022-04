En lo más alto

Hay en la ciudad de Ascoli Piceno, en las Marcas italianas, junto al mar Adriático, una iglesia románica erigida en el siglo XI: la iglesia de Santo Tomás Apóstol, sobreviviente casi intacta de la Segunda Guerra Mundial. Al lado de la iglesia hay una plaza que lleva su nombre y debajo de la plaza, como pasa tantas veces en ese país, hay un anfiteatro romano: las entrañas paganas del cristianismo, siempre es igual.



(También le puede interesar: Ver de cerca)

Allí ocurrió la semana pasada un bellísimo milagro: el párroco de la iglesia la hizo limpiar toda después de muchos años –podríamos decir que muchos siglos, pero no importa– de abandono y negligencia. Y pronto llegó un enorme carrotanque a bañar desde la madrugada, con sus torrentes insaciables, la fachada del templo, el rosetón que una bomba casi destruye en 1943, el campanil enhiesto y solitario que por ser de travertino más parece una estopa.



Pero al llegar al techo, que nadie había visto nunca, los trabajadores se encontraron con el espectáculo conmovedor de una cuarentena de viejos balones de fútbol, algunos de ellos tan antiguos que es muy probable que hubieran sido pateados en los tiempos mismos de la guerra, cuando allí también caían las bombas. Más que el techo de una iglesia parecía el cielo o el paraíso: un camposanto de pelotas que se fueron quedando a la diestra de Dios padre.



¿Se puede reconstruir la historia, el pasado, con un solo objeto, por ejemplo una pelota? Es probable que no, aunque la ciencia ha avanzado tanto que sí es factible saber, en el caso de la iglesia de Ascoli Piceno, a qué año pertenece cada uno de esos balones encontrados allí arriba y de qué están hechos todos y de dónde vinieron. El alcalde de la ciudad, Marco Fioravanti, dio una entrevista para la televisión con uno de ellos en la mano: el balón oficial de Argentina 78.

Más que el techo de una iglesia parecía el cielo o el paraíso: un camposanto de pelotas que se fueron quedando a la diestra de Dios padre. FACEBOOK

TWITTER

También dijo el alcalde que en las próximas semanas hará una exposición con esos balones en algún museo de la ciudad y hará algo aún más importante, casi revolucionario: un decreto para incentivar, nadie sabe bien cómo, que los niños vuelvan a jugar fútbol en esa plaza, ojalá hasta altas horas de la noche, cuanto más tarde mejor. Quién lo diría: ahora son ellos, los grandes, los que no saben cómo hacer para que los niños salgan a la calle a jugar.



Porque esa es la historia que vale la pena reconstruir detrás de cada uno de esos balones, aunque resulte imposible. Habría que encontrar a sus dueños, devolverles por fin su pelota después de tantos años. La escena en la que la perdieron sí no es difícil imaginársela, aunque hoy parezca inconcebible: son las seis de la tarde de un día cualquiera, quizás del mes de mayo. El partido empezó hace cuatro horas en la plaza, nadie está cansado.



De la iglesia salen horrorizadas y solemnes las beatas que miran con desprecio a los niños que allí siguen jugando: todos los días es igual, nadie lo puede evitar. Muy cerca, en una terraza, un par de viejos toman un café o una cerveza y apenas se miran entre ellos y sonríen; de vez en cuando la pelota les cae cerca como si fuera una invitación a volver a ser niños ellos también. Ese es quizás el inicio de la vejez, cuando vemos una pelota y ya no la queremos patear.



Pero ese ritual de ese partido, hoy abolido, se repitió durante décadas en todas las calles y parques del mundo: bastaba una pelota y ya, cada tarde era el Mundial. A veces había dos balones, muy rara vez, por eso el momento fatídico y terminal de esos picados épicos e irrepetibles ocurría cuando la bola alzaba vuelo e iba a dar al río (fue mi caso) o a la casa del vecino o al techo de una iglesia... Todo intento, lo sabíamos, era inútil: el partido había terminado.



Al menos hasta el otro día. O como en Ascoli Piceno, hasta que Dios quiera y devuelva el balón.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)