En el burdel

En los días de mi infancia bogotana rondaba un chisme absurdo según el cual un grupo de estrellas de la televisión, entre las que recuerdo al ‘Gordo’ Benjumea, Gloria Valencia de Castaño, Pacheco y Jotamario Valencia, almas benditas, tenían un burdel al que uno iba y, si estaba de suerte, lo atendían Amparo Grisales, Margarita Rosa de Francisco, Patricia Ércole y la divina Yurani, inolvidable bailarina de Sabariedades.



Por esa época yo era niño actor, salía en una telenovela que se llamaba Calamar (aprovecho para hacer el paréntesis de siempre: yo no era Guri Guri sino el amigo de Guri Guri, pero en fin), y un día, con gran escepticismo porque jamás creí semejante disparate, solo por no dejar, le pregunté a Teresa Gutiérrez si era cierta esa leyenda. Se quedó mirándome con su sonrisa de Mick Jagger, el cigarrillo aún ardiendo.

Entonces me dijo: “Sí, yo también trabajo allí”. Luego soltó una de sus carcajadas atronadoras y con su lengua sucia y viperina zanjó la cuestión: “No puedo creer que haya gente tan güevona que crea esas maricadas: con lo que ganan Gloria o Amparo no necesitan de ningún burdel”. Era lo que yo también pensaba, pero me alegró que alguien de la entraña de ese mundo, una de sus diosas y matronas, me lo confirmara.

Ya en mi adolescencia, en Cali o en Popayán, el mito urbano era que si uno conseguía una plata grande y contactaba a no sé quién en no sé dónde, podía arreglar una cita para acostarse con una modelo o una actriz famosa. Quienes decían eso, como cuando lo del burdel de Pacheco y Gloria Valencia de Castaño (hay que ser imbécil), lo hacían con absoluta convicción, como si ellos lo supieran de primera mano y lo hubieran vivido.

Algo así pasaba también con los escándalos políticos y las periódicas turbulencias que vivía este país, cuándo no: la gente contaba cosas, repetía secretos, urdía teorías y conspiraciones; todo eso como si fuera verdad y algo cierto, cuanto más estrambóticos los rumores, más difundidos y establecidos como una revelación inobjetable. Había espíritu oracular y sibilino, los chismosos se frotaban las manos, alzaban los ojos.

De manera que todo fue siempre igual, lo he pensado mucho desde hace tiempo. Pero internet y las redes sociales universalizaron el delirio, lo volvieron la norma, en especial en el mundo político. La gente empezó a prescindir de las evidencias y a dejarse enajenar por eso que ahora llaman una ‘narrativa’: una idea particular y sectaria de las cosas, una noción del mundo que poco tiene que ver con él. La realidad, en suma, como una opinión y no como un hecho.

Vendrá la pregunta, claro, de lo que es la realidad. Pero al final, más o menos, es obvio que para poder vivir en sociedad algo con ese nombre tiene que haber una especie de consenso aproximado y comprobable. Eso se acabó: ahora cada quien decide qué son las cosas, y ese capricho ya no es tenido por locura, como pasó siempre, sino que se vuelve una percepción multitudinaria y orgullosa, inamovible, virulenta.

Ahí está una de las formas contemporáneas más peligrosas del fascismo, quizás la mayor amenaza contra la cultura democrática que se haya visto en más de un siglo. Trump y el trumpismo fueron el primer ejemplo de esa aterradora alienación colectiva, pero no el único, porque además el fenómeno va más allá de la ideología y las banderas: a la izquierda y a la derecha florecen por igual las mismas sectas enceguecidas, las mismas legiones de zombies.

Zombies que van hacia el abismo: dogmáticos y felices, resueltos, impermeables a la discusión y a la crítica. No hay cómo convencerlos de que el burdel de Pacheco y Jotamario nunca existió.

Allá siguen, según ellos. Allá están. Ojalá se encuentren con Teresa Gutiérrez para que les diga la verdad.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

