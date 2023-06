¿El lado correcto?

Empecé a escribir esta columna así: “George Orwell, el gran escritor y novelista inglés...”, pero muy rápido sentí un eco o una resonancia, como si eso ya lo hubiera dicho antes y de forma casi idéntica. No tuve ni siquiera que revisar porque estoy seguro de que sí, y la razón es que desde hace años, mientras voy leyendo otras cosas, espulgo los ensayos, las reseñas y las cartas en los que el autor de 1984 documentó su experiencia en la guerra civil española.



(También le puede interesar: Ante el oráculo)

Orwell, como lo hicieron miles de extranjeros más, entró en esa guerra para enfrentarse al fascismo. Su convicción era la de estar del ‘lado correcto de la historia’ y nunca se arrepintió ni se desdijo, e incluso, como suele pasar en esos casos, estuvo a punto de perder la vida varias veces, lo hirieron, lo golpearon, lo ultrajaron y además del horror en el que estaba, hubo gente que, en su propio país, trató de infamarlo. Son los gajes del oficio, así es la humanidad.

Pero lo más interesante de los textos de Orwell durante la guerra en España, lo más revelador, es su percepción cada vez más aguda y desencantada de los matices y las contradicciones que habitan en la realidad: la bajeza y la perfidia que anidan por igual en todos los bandos, la mezquindad y el sectarismo como rasgos que van más allá de cualquier ideología y de los que, llegado el caso, todos allí eran capaces, tanto los enemigos como los amigos.

Le parecían increíbles, inaceptables, la hipocresía y el cinismo de tantos de sus copartidarios que incurrían en actos que en su bando siempre les habían censurado a los del otro lado. FACEBOOK

TWITTER

Insisto: Orwell nunca dudó del bando en el que estaban sus convicciones y al final sabía cuál era el mal mayor al que había que combatir con todas las fuerzas, pero en sus textos de esos años –aquí tengo el tomo de las cartas, es desolador– se va purgando cada vez más de la ceguera moral que producen el fanatismo y la solidaridad de partido, la noción estratégica de que al contrario hay que envilecerlo siempre y al correligionario exculparlo a toda costa.

Al revés: conforme iban pasando los días y las noches, las largas jornadas de esa guerra brutal y sin sosiego, Orwell se enfrentaba a un terrible dilema moral e intelectual porque se sentía incapaz de cohonestar o relativizar las atrocidades de sus compañeros de armas. Se negaba a que fuera normal, casi encomiable, que los suyos actuaran como los otros, a los que combatían, por el solo hecho de que en la guerra todo se vale.

Le parecían increíbles, inaceptables, la hipocresía y el cinismo de tantos de sus copartidarios que incurrían en actos que en su bando siempre les habían censurado y enrostrado, con indignación y escándalo, a los del otro lado. Veía como algo deshonroso que los suyos fueran muchas veces tan perversos y monstruosos como aquellos contra los que él luchaba, y se negó a justificarlos por razones ideológicas.

En otras palabras, el testimonio de Orwell es uno de los más bellos y aleccionadores que pueda haber contra el fanatismo y sus estragos, contra la moral selectiva y tuerta (casi digo tuitera) de los indignados de la víspera que luego harán lo mismo que tanto los ofendía pero que siempre encuentran un motivo de secta y de capilla para legitimar sus acciones y darles una interpretación distinta a la que habrían urdido si en vez de ser ellos fueran sus enemigos.

Orwell se lo plantea muy en serio y no deja de pensar que su deber moral, sea lo que sea, es seguir luchando contra el fascismo. Pero su deber intelectual, que no es menos relevante desde el punto de vista ético, es señalar lo que ve, y eso incluye el hecho de que en su orilla haya tantos que actúan como los fascistas. ¿Decirlo es una traición, hacerle el juego al enemigo? Orwell cree que no: la lucha contra el fascismo no justifica ser un fascista.

Y los que sí lo creen, dice, deshonran su causa, son indignos de ella. Su lado jamás será el lado correcto de la historia.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)