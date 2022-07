El eterno retorno

Uno de los grandes placeres y misterios de comprar libros viejos es que en ellos está el mapa del tesoro de quienes fueron sus dueños: los trazos y las huellas de todas las manos que un día los acariciaron y abrieron –o no–, los pedazos de la vida que allí iban dejando, como si los libros fueran cofres, y lo son, quienes poblaron esas páginas con sus recuerdos y sus días: una flor ya marchita, una cuenta por pagar, una foto que aún habla, un insecto, un amor.



(También le puede interesar: Una corraleja)

Los libros usados arrastran consigo no solo el historial y la memoria de todos sus lectores sino también la sombra de aquellos que no llegaron a serlo. Todo libro, lo sabemos bien, es una promesa que a veces se cumple y a veces no, una pasión consumada o fallida, esa dicha latente que yace allí y que no siempre encuentra las manos ni los ojos ni el alma que la hagan ocurrir y desatarse, ser por fin.



Hay una pregunta ingenua y perversa que todo visitante en la biblioteca de un bibliópata le hace siempre y sin falta: “¿Y usted ya se leyó todos estos libros?”. La respuesta es que no, por supuesto que no. Porque además el bibliópata va llenando su vida con esos tomos que sabe que quizás nunca llegue a leer y ni siquiera a ojear, pero cuya sola presencia es como un bálsamo, la ilusión de la felicidad.



Qué sentido tendría el mundo si uno se leyera o se hubiera leído los libros de su biblioteca, ninguno. En cambio qué esperanza y qué alegría verlos allí, muchos o pocos, es lo de menos, como una invitación, como un consuelo. Conocí una vez en Italia a un erudito piamontés que vivía en una casa llena de libros, no había más. Cuando murió su esposa, se deshizo de la cama que los acompañó por más de cuarenta años y fabricó una aunque solo con enciclopedias.

Los libros usados arrastran consigo no solo el historial y la memoria de todos sus lectores sino también la sombra de aquellos que no llegaron a serlo. FACEBOOK

TWITTER

Pero hay un tipo de libro que uno encuentra en las librerías de viejo que inspira más nostalgia y más curiosidad, a veces incluso más compasión. Es el libro que perteneció a una biblioteca pública o institucional, el que no estaba en una casa sino en un hospicio, esperando allí a que alguien lo buscara y lo pidiera. Esos libros llevan en la espalda el recuento de sus lectores, esa ficha que muchas veces es también la deshonra absoluta porque nunca nadie los abrió.



Leí ayer una noticia de hace un par de semanas en Inglaterra, en la librería del distrito londinense de Tooting, adonde llegó desde Canadá un sobre con un libro que fue solicitado en préstamo en 1974 y solo ahora, casi cincuenta años después, fue restituido por quien se lo llevó, cargó con él por todas partes, se olvidó de que lo tenía y hace poco lo encontró en un baúl y quiso devolverlo con la condición de que no le cobraran la multa de siete mil libras esterlinas.



Ahora: cincuenta años no son nada al lado de lo que duró por fuera de su estante Las nuevas crónicas de Rebeca, un libro de Kate Douglas Wigging (acabo de buscar su nombre en Wikipedia, acabo de ver allí su cara triste y melancólica) que alguien sacó en 1911 de la librería de Boise, en Idaho, y solo restituyó, de manera anónima, en noviembre del año pasado: más de un siglo de peregrinaje y exilio en las manos codiciosas y olvidadizas de quién sabe quién.



La librería de Boise agradeció el gesto del misterioso y arrepentido usuario –o sus descendientes, creo yo– que un día huyó con ese libro sin volver jamás. Ahora le han condonado la multa, de varios miles de dólares, y hay toda una campaña de perdón y olvido para que salga a la luz y cuente su historia, al parecer mucho más interesante ya que Las nuevas crónicas de Rebeca, que nadie echó de menos allí durante todos estos años.



“Fata viam invenient”, decía Casanova: el destino siempre encuentra su camino, todo en el mundo busca su cauce.



O como dice la Biblia: el buen libro vuelve a casa.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)