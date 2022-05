El caldo de cultivo

Hace algunos meses hablé aquí de El poder del charlatán, el libro magnífico y único –único porque solo escribió ese, pero también por sus calidades excepcionales– de Grete de Francesco, una historiadora de las ideas austriaca y judía que fue asesinada en 1945 por el régimen nazi. Primero estuvo en el campo de concentración de Bolzano, después en el de Ravensbrück y allí la mataron. Una placa en el piso de Salzburgo recuerda su nombre y su tragedia.



Y aunque ese libro parecía una erudita e inocente historia de la magia y la venta de milagros en Europa desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, en realidad era una crítica velada y demoledora, como luego lo señalaron Thomas Mann y Theodor Adorno, al estado de alienación social que hizo posible los horrores del nazismo. En otras palabras: Grete de Francesco hablaba de los charlatanes que embrujaron a los pueblos en el pasado, pero en realidad hablaba de Hitler.



Su texto se ocupa de los métodos y los recursos de los demagogos: el cinismo, la astucia, la elocuencia, la irresponsabilidad, el mesianismo y el engaño; la cara dura y torva del encantador de serpientes. Pero también se ocupa, cómo no, del estado de postración y enajenación de quienes se dejan llevar e hipnotizar por esa música perversa, quienes se entregan al embrujo que los va arrastrando sin remedio hacia el abismo.



Y en esa descripción de las condiciones que hacen posible la alienación colectiva, la locura en masa y sin vergüenza, Grete de Francesco dice algo que parece muy obvio pero que no lo es tanto, y es que en muchos casos no se trata de un engaño sino de un acto de fe. La gente quiere que la engañen o no le importa, mejor dicho, la gente cree en el embuste no porque no lo reconozca sino porque lo necesita y lo prefiere para vivir y sobrevivir.

Y cuando eso ocurre, lo sabemos de sobra, la historia está llena de ejemplos así, unos más graves e infames que otros, cuando eso ocurre se pierden por completo la sensatez y la vocación crítica, la razón y hasta el decoro, la capacidad de ver las cosas más o menos como son. El espíritu de secta, con su enceguecimiento y su vehemencia característicos, se adueña de quienes ya no están sino en una religión y una iglesia: la suya, la única buena que hay.



Con un rasgo que es propio de todo fanatismo (‘fanum’ en latín quiere decir templo, de allí viene la palabra) y es que fanáticos son siempre los demás, nunca uno. Y las discusiones se hacen imposibles y casi innecesarias porque no hay en ellas ideas ni conjeturas sino dogmas y verdades reveladas; no importa lo que la gente piense o demuestre sino lo que la gente crea, sin el menor asomo de duda, y así no tiene mucho sentido hablar de nada.



También está muy claro que en tiempos de crisis, aunque cuál no lo es, la gente necesita que le digan cosas grandes y heroicas, consignas rotundas aunque muchas veces no sean ciertas. La gente necesita lo que ahora tantos llaman una ‘narrativa’: una explicación infalible y total de todo; una promesa y una esperanza; una definición de los problemas en la que siempre hay un culpable y un enemigo y en la que uno siempre va a quedar del lado de los buenos.



Así fue en la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado, cuando Grete de Francesco escribió su libro, que por desgracia aún no existe en español. Acababan de pasar una guerra mundial y una pandemia desoladora –el fin del mundo– y la sociedad estaba lista para entregarse al primer taumaturgo que le hablara duro y con encanto, con cuantas más mentiras mejor. Ese fue el caldo de cultivo del fascismo, ahí se prendió el fuego de ese infierno.



Algo parecido está ocurriendo hoy en las democracias del mundo. La historia no se repite pero sí se reproduce y no siempre para bien.

