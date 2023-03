Dinamarca y Cundinamarca

Willy Stevens, un embajador belga que estuvo en Colombia a finales de los años ochenta, famoso acá –pero famosísimo– por haber firmado la paz entre su país y el Estado Soberano de Boyacá, en guerra sin saberlo durante más de un siglo, en fin: Willy Stevens solía aterrarse y lamentarse de una de nuestras instituciones más absurdas, sagradas, tercas e improductivas: el desayuno de trabajo.



No podía creer que hubiera un país en el que la gente lo citaba para dos actividades que no solo nada tienen que ver la una con la otra sino que son contrapuestas, enemigas, excluyentes. Decía el pobre Stevens, resignado: “Uno o desayuna o trabaja, pero ambas cosas jamás...”. Y sin embargo, casi todos los días, de lunes a viernes, tenga: a las siete de la mañana y a veces incluso a las seis estaba sentado y bañado en una mesa listo para desayunar y trabajar.

Y eso que no le tocó ver lo que ahora llaman la ‘pausa activa’: una de las expresiones más perversas del capitalismo, una de las formas más aberrantes y protervas en que el sistema envilece a la clase trabajadora y la somete, a diario, a infames coreografías y actividades grupales y corporales que se supone fueron diseñadas para la distensión y el relajamiento, cuando en realidad son un ejemplo de maldad de los patrones hacia los empleados.

Pero la costumbre de madrugar, que muchos creen que es un mandato bíblico cuando en realidad es todo lo contrario (está escrito en los Salmos: “Al que bendice a su prójimo en alta voz, madrugando de mañana, le será contado como una maldición...”), le parecía una verdadera obscenidad al embajador Willy Stevens, sobre todo cuando se asume de manera festiva y orgullosa, como si fuera una gran virtud.

Y no lo es, para nada. Madrugar puede ser un hábito, un vicio, un rasgo natural e inevitable de gente mayor que no puede dormir más allá del crepúsculo, una condena o una obligación, una desviación moral y psíquica, sin duda, una consecuencia de la mala vida o de la angustia, yo qué sé. Pero creer que despertarse y empezar el día temprano es algo bueno y encomiable no tiene sentido ni razón, más bien denota una profunda perturbación de la consciencia.

Sí: existe el mito, también de cuestionable origen bíblico, de que “al que madruga Dios le ayuda”, o como le dijo don Quijote a Sancho, “el que no madruga con el sol no goza del día...”. Pero es mentira, según lo ha demostrado en varios estudios el doctor Charles A. Czeisler, profesor en Harvard y especialista en la venerable ciencia del sueño, quien llama al acto de levantarse temprano “el asesino de la productividad”.

Lo cual es obvio, porque el organismo necesita toda clase de rituales y procedimientos físicos y metafísicos para incorporarse al día y funcionar con él. Creer lo contrario es oponerse a los designios de la naturaleza, así la sociedad industrial, con su ritmo despiadado, nos haya impuesto la idea ridícula de que esa es una de las fórmulas del éxito, por favor. Distinto es que sea una obligación, pero madrugar por convicción es un pecado.

Basta ver el caso ejemplar de Colombia, un país que lo único que hace es madrugar y Dios lo ayuda cada vez menos. Cómo va a haber paz aquí, ni siquiera paz total, si ya hasta World of Statistics, la rigurosa cuenta de Twitter, demostró que el nuestro es el país del mundo en el que más se madruga, a lo que respondió el embajador de Dinamarca, amable y agotado, diciendo que es cierto y que nunca en su vida laboral se había tenido que despertar más temprano.

“Menos mal hay café”, añadió. Ahí sí como la célebre frase de nuestros estadistas, que siempre que quieren parecer inteligentes dicen: “Una cosa es estar en Dinamarca y otra en Cundinamarca...”.

La diferencia, por fin lo sabemos, es el despertador.

