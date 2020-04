Destinitos fatales

Es una historia tan triste y tan absurda que si no hubiera el video que la documenta, y que acabo de ver varias veces por internet porque es que de verdad no puede ser, nadie la creería. Nadie. Sucedió en Jordania hace seis días: un preso de nombre Sadi Salem Wardat fue liberado de la cárcel por la crisis del coronavirus y cuando llegó a su barrio sus primos y sus amigos lo recibieron dando tiros al aire.

Y fue tan de malas el pobre Sadi (increíble: en árabe el nombre Sadi quiere decir ‘el afortunado’) que una de esas balas perdidas le cayó a él y lo mató; fue un primo suyo quien la disparó, e insiste en que se trató de un accidente. Un muerto más por el coronavirus en el mundo y sin duda uno de los casos más trágicos: el de aquel que huye de la enfermedad pero la desgracia le cae con la precisión de un reloj, cual guillotina.



Hace poco también supe de una historia parecida, cambiando lo que haya que cambiar, aunque debo decir que al principio la recibí con beneficio de inventario, incrédulo. Pero después de lo de Sadi Salem ya nada me parece imposible. Fue así: un señor conocido de un amigo en Cali se fue para su finca a librarse de la peste y a los tres días se ahogó en un río. El mismo río de toda la vida, aunque el filósofo Heráclito decía que eso nunca es así.



Tengo un libro alemán rarísimo –pero rarísimo: da hasta miedo– que se llama 'El azar y el destino'. Lo escribió Wilhelm von Scholz, un autor hoy ya del todo olvidado, por fortuna para él. Y digo que por fortuna porque durante años fue también un autor maldito y repudiado a causa de su adhesión vulgar y abyecta al nacionalsocialismo, de cuyos horrores, infamias y caudillos hizo siempre una defensa vehemente y sin pudor.



Pero el libro es bueno porque se ocupa justo de eso, de cómo el azar teje el destino; cómo lo nombra también y le da sentido y lo hace posible: de alguna manera lo que parece una pura causalidad se vuelve el cumplimiento de un hado; lo que parece surgido del acaso y del flujo caótico de probabilidades infinitas, como la vida misma, se vuelve una suerte a veces fatal o a veces bendita: el infortunio o la fortuna, las dos caras de la moneda.



Decía el poeta francés Stéphane Mallarmé: “Un golpe de dados nunca abolirá el azar...”. O el azar y el destino, como en el libro de Wilhelm von Scholz, que cuenta historias asombrosas y todas ciertas: un paciente de un médico en Nueva York, por ejemplo, que le debía mucho dinero. Tanto que se cambió de casa para que nunca más lo encontraran, con tan mala suerte, para todos, que su nueva vecina era la suegra del acreedor.



Hay un autor húngaro (más bien austrohúngaro) que me fascina: Ödön von Horváth. Su padre, que se llamaba como él, era diplomático y fue enviado a Rusia y luego a Alemania, donde la familia se quedó por largo tiempo, al punto de que su lengua era el alemán y ya no el magiar. Así lo escribió el propio Ödön von Horváth, el hijo, en sus memorias: “El alemán es mi patria...”. En ese idioma escribió casi toda su obra.



Pero eso no le sirvió para nada cuando llegaron los nazis; cuando llegó ese infierno al que Wilhelm von Scholz, qué coincidencia, le dedicaba los mayores elogios. Muy pronto Ödön von Horváth fue expulsado de Alemania y de Austria y sus libros fueron prohibidos y quemados. Volvió entonces a Hungría, donde escribió, siempre en alemán, una novela que publicó en Holanda y que fue un éxito arrollador: 'Juventud sin Dios'.



Eso fue a finales de 1937. En mayo de 1938 viajó a París, donde el director Robert Siodmak quería hacer una película del libro. Se reunieron. Al salir Horváth de esa cita le cayó una rama de un árbol en la cabeza y lo mató.



Una gitana le había dicho un día: “Hagas lo que hagas, nunca vayas a París”.



