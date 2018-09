Cuesta arriba

Otra vez volvió a pasar: otra vez Nairo Quintana, ese mediocre, ese farsante, ese vendedor de humo (‘vendehúmo’, dicen los sabios, tan argentinos, o dicen ‘pechofrío’), ese cobarde, ese pusilánime, ese hablador de paja, ese perdedor, ese fracasado volvió a defraudar a los millones de expertos de esquina, a los genios del teclado y el micrófono que no lo vieron ganar la Vuelta a España este año: “se sabía”, “se lo dijimos al país”...

Aunque hay una categoría aún más grotesca de la crítica y la superioridad que es la de quienes lo liquidan todo desde su pedestal con el uso sistemático de un adjetivo lapidario, el de lo ‘sobrevalorado’. Allí está dicha la verdad: con esa sola palabra se puede anular para siempre lo que sea, cualquier persona o cualquier cosa, en especial si es magnífica y meritoria. Con ella nos instruyen los genios sobre lo que hay que despreciar.



¿Los Beatles? Un engaño, malos músicos, tres acordes.¿Shakespeare? Un pésimo poeta, ni siquiera existió. ¿Messi? No ha ganado nada, se arruga cuando hay que brillar. ¿Vargas Llosa? Un neoliberal y un reaccionario senil, mejor Isabel Preysler. ¿Picasso, Nuréyev, Al Pacino, Hannah Arendt. Marx? Sobrevalorados todos: mediocres con suerte; fabricaciones del sistema, del azar, de la falta de criterio de los demás.

Es la historia, más o menos, de la humanidad: quienes hacen cosas valiosas y al lado la multitud que los apedrea. FACEBOOK

TWITTER

El caso de Nairo Quintana es ejemplar: un campesino a mucho honor y esforzado que logra sobresalir en uno de los deportes más difíciles y competitivos del mundo, y en el que ha llegado a los puestos más altos con tesón y rigor, con dedicación, con disciplina, con decoro. A veces le salen bien las cosas, a veces mal; como a todo el mundo. Pero él no para de hacer lo que mejor sabe, pedalear. Como si esa fuera también su meta.



A Nairo le cabe sin embargo un gran error, una desgracia: nació en Colombia, un país en el que quien logra lo que sea de bueno suele hacerlo no solo sin la ayuda de la gente sino a pesar de la gente misma, superando con heroísmo varios obstáculos a la vez: el de la envidia reinante, el de la negligencia pública y privada, el de la indiferencia de todos o casi todos. El de ser de aquí, qué más obstáculo que ese.



Hasta que llegan los triunfos y ahí sí se montan todos, nos montamos, en el bus de la victoria: ¡Que viva Nairo, carajo, que viva Colombia! Y así la gloria y la fama se le vuelven al pobre ídolo un lastre y una maldición, como en un mito griego: un carga imposible con la que debe arrastrar de ahora en adelante, y pobre de él (o de ella) donde llegue a fracasar: mucho cuidado con defraudarnos, ni se le ocurra hacernos quedar mal.



Y si eso pasa, que siempre pasa, cómo no va a pasar, aparecen entonces los profetas del pasado, los que ya lo habían advertido, los augures de lo que nadie más veía pero ellos sí, ellos sí se lo dijeron al país. Con la boca escéptica como de modelo y las manos en los bolsillos, recostados en su eterna pared, listos para iluminar a los demás: ¿Nairo? Por favor: Nairo ya fue, es un pechofrío y un vendehúmo. Un sobrevalorado, se sabía.



Es la historia, más o menos, de la humanidad: quienes hacen cosas valiosas y al lado la multitud que los apedrea. Fue siempre así. Pero ahora es peor porque los protagonistas son los que llevan la piedra en la mano o en el bolsillo: los que pontifican en pijama y dan al día, desde su teléfono, cuatro o diez declaraciones de fondo; los que dicen “yo siempre lo dije”, los que le hablan a su cuadra como si fueran el Papa.



Un mundo solo de emisores: un mundo que se volvió un pretexto para que cada quien exprese a toda hora su opinión, cuanto más violenta mejor.



O como se dice ahora: un mundo sobrevalorado. Qué horror.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

catuloelperro@hotmail.com