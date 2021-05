Una isla y una cárcel

Hace doscientos años y unos pocos días murió en Santa Elena, una isla volcánica en medio de la nada, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses. Fue el 5 de mayo de 1821 poco antes de que llegara la noche; todavía se veía en el cielo ese cometa que apareció en abril como un presagio y que le hizo decir a Napoleón, mirando hacia arriba, casi con satisfacción y con orgullo: “Un cometa anunció la muerte de Julio César...”.

Los espíritus supersticiosos, que nunca sobran, se complacen en recordar que también un cometa había cruzado el cielo de Córcega el 15 de agosto de 1769, día en que nació Napoleón: tal vez fuera el mismo que abría y cerraba así, como una parábola estelar, ese destino inconcebible y de novela. Cincuenta y dos años en los que su vida estremeció a Europa y la cambió para siempre.



Y como suele ocurrir con los grandes personajes de la historia, el juicio sobre Napoleón Bonaparte cambia con cada nueva generación. Porque el pasado es también un espejo: un río que devuelve el reflejo de quien se asoma en él. Cada época ve en la historia lo que quiere ver, cada quien tiene el Napoleón que se merece: el héroe o el villano; el ídolo o el tirano; el joven romántico de las campañas italianas o el desastrado emperador de 1815.



Hace poco hubo otra conmemoración napoleónica, la de cuando en mayo de 1871 los comuneros de París tumbaron su estatua en la plaza Vendôme. Fue ese un rapto de furia iconoclasta como los ha habido desde el principio de los tiempos: el destino de las estatuas es subir y bajar sin descanso de sus pedestales, para eso están allí. También para evocar un pasado que cambia según el presente que lo observe, eso es la historia.



Yo no profeso el culto religioso del bonapartismo, pero sí me interesa Napoleón casi como el personaje de ficción que fue: si alguien contara su vida prescindiendo de la historia sería un argumento inverosímil, el de un corso que llegó a ser el dueño del mundo. Las novelas napoleónicas, de hecho, son todo un género literario, y las hay magníficas. Aunque ninguna supera la realidad y así lo dijo él mismo: “¡Qué más novela que mi vida!”.



Pero de todos los capítulos de esa vida (esa novela) ninguno hay más desgarrador e intenso que el de su exilio en Santa Elena. Ni sus victorias asombrosas en Marengo o Austerlitz, ni su coronación como emperador en Notre Dame, ni su debacle en Rusia, ni su campaña en Egipto, ni su huida de Elba: nada se equipara con esos seis años de prisión que pasó en esa isla que era un abismo.



Hay un cuadro de Franz Josef Sandmann que lo muestra parado en un risco frente al mar, mirando al vacío. Está vestido con su uniforme del Gran Ejército, solo le vemos la espalda. Pero la mirada, que no se le ve, está clavada sin duda en su pasado, como si en ese cielo plomizo ante él se fueran repitiendo, una tras otra, todas las escenas de su gloria y su caída, desde el puente de Arcole hasta la carga final en Waterloo.



Algunos de sus últimos leales se fueron con él a Santa Elena, esa era su corte en ese reino imaginario. Y es increíble: aun allí florecían las intrigas y la envidia de los cortesanos; aun allí brotaba la mezquindad humana ante el poder, como siempre, aunque un poder hecho migajas. Con sus uniformes a su lado como un recuerdo y un castigo, Napoleón evocaba todos los días las batallas que peleó. Las volvía a pelear, eso es la vida.



Hay quienes hablan del ‘síndrome de Santa Elena’ como el mal por excelencia de quienes tuvieron mucho poder y un día lo pierden. Su pasado, entonces, se les vuelve una forma de locura; y sus recuerdos una isla y una cárcel.



Hace dos siglos se apagó en Santa Elena el más grande cometa de su tiempo. Pero su luz, para bien y para mal, no ha dejado de brillar.



Juan Esteban Constaín

