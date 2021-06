Aniversarios

Por razones supersticiosas y prácticas nuestra especie solo celebra y conmemora fechas con cifras en apariencia redondas. Los cien años de lo que sea, por ejemplo, pero no los trescientos treinta y tres ni los setecientos ochenta y dos de nada. Jorge Luis Borges (de cuya muerte se acaban de cumplir treinta y cinco años, entonces se puede hablar de ella, o casi) decía que era una admiración obscena por el sistema métrico decimal.

La hipótesis de Ernst Gombrich, el gran historiador del arte, era más simple y más bella: como tenemos por lo general los diez dedos de la mano, decía, esa es la cifra a partir de la cual, con sus respectivos múltiplos, nuestra memoria acota mejor todo aquello que debe y puede recordar y olvidar, que es una decisión no menos importante y deliberada: la memoria es luz y es sombra a la vez; así funciona, por fortuna.



Gombrich decía, con toda la razón, y no solo lo decía él, que el tiempo se inventó sobre todo para eso, para recordar, para conferirles un orden arbitrario y necesario a las cosas de este mundo, signadas casi siempre por el caos, la incertidumbre y la desmesura. Ese orden rige no solo nuestro presente y nuestro futuro sino también, y de manera aún más poderosa, nuestro pasado: el tiempo son las aguas de un río que remontamos.



¿Para qué remontamos ese río, por qué no nos dejamos solo arrastrar por él (que es también lo que pasa, las dos cosas)? Porque la naturaleza humana está hecha de pasado, en eso consiste. Es una cosa bellísima que decía Nietzsche en un ensayo de su juventud: todo animal con el que se encuentra un hombre, todo animal distinto a él, digamos, es un animal eterno porque carece de tiempo y de historia, siempre es el mismo.



Hay una evolución genética allí, por supuesto, pero no hay evolución histórica porque la historia es el relato que hace posible al pasado como una experiencia siempre presente y siempre vigente: acumular pasado es lo que hace nuestra especie, escribió Ortega y Gasset, y eso la determina y la define. Por eso remontamos el río del tiempo, para entender quiénes (y por qué) somos en cada momento de la historia. Eso es la historia.



Ahora (ahora): no todas las culturas y las épocas profesaron esta aberración moderna del sistema métrico decimal, claro que no. Gombrich dice, por ejemplo, que la pasión por celebrar o conmemorar los centenarios es más o menos reciente y que empezó solo en 1617 cuando los protestantes de Europa festejaron en coro el primer siglo de la Reforma, los primeros cien años del día en que Lutero puso sus tesis en la puerta de una iglesia.



A partir de ahí los centenarios se volvieron la norma y la moda, casi una argucia comercial. Hasta el punto de que en 1769 el grandioso actor inglés David Garrick –el “yo soy Garrick” del funesto poema– decidió hacer una conmemoración de Shakespeare porque sí, porque se le dio la gana, a propósito de nada. No había ninguna fecha que justificara el jubileo, y cuando alguien se lo dijo, Garrick contestó: “Por eso lo hago”.



Lo interesante es que la historia de las conmemoraciones revela más la índole y la vida de quienes conmemoran que de lo conmemorado: hay que ver nomás la diferencia entre el cuarto y el quinto centenario del ‘descubrimiento de América’, por mencionar solo un caso, y ahora en septiembre lo veremos también cuando se cumpla un siglo más de la muerte de Dante. Hace cien años, para empezar, acababa de pasar la Gran Guerra.



Huye irreparable el tiempo, como en el poema de Virgilio, por eso tratamos de retenerlo y fijarlo, aunque se nos vaya de las manos. De esa sustancia estamos hechos, la vida es un ansioso y voraz reloj: uno que corre hacia adelante pero también hacia atrás.



Aunque yo iba a hablar de otra cosa, será la próxima.



Juan Esteban Constaín

www.juanestebanconstain.com