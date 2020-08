El final de la trama

De los ocho goles que el Bayern le hizo la semana pasada al Barcelona en los cuartos de final de la Champions el mejor fue sin duda el quinto, sobre todo por la acción previa de Alphonso Davies que condujo a ese gol, en sí mismo nada excepcional. Pero el pase es una joya: Davies toma un rebote a media cancha y se saca a Messi, a Vidal, a Semedo; se los saca a todos y le pone con la mano el balón a Kimmich, que lo mete.

He visto varias veces la repetición de la jugada, desde el principio, tratando de descifrar la expresión de Messi cuando Davies se va sin que nadie lo pueda parar. No se alcanza a ver su cara pero se intuye, como si él supiera bien lo que va a ocurrir: eso mismo que tantas veces vimos maravillados en su zurda, una y otra vez, sin cansarnos, solo que ahora es otro el que lo hace. Un joven de 18 años, cómo pasa el tiempo.



Messi en cambio tiene 33: una edad que pensamos que nunca llegaría a tener, después de verlo durante 16 años hacer prodigios y magia con su cara de niño, cosas que no parecían posibles ni probables porque no lo eran, salvo en sus pies. Lo curioso es que cogía el balón y era como si el mundo girara más rápido, a otro ritmo, mientras el tiempo quedaba en suspenso, se detenía.



En estos 16 años Messi le ha dado demasiada alegría al mundo, y uso con plena conciencia el adverbio: le ha dado más alegría quizás de la que el mundo se merecía: alegría a manos llenas, con los pies, alegría sin mezquindades ni reclamos ni pequeñez. Como si ese fuera su destino, porque lo fue, superándose todos los domingos a sí mismo mientras todos lo aplaudíamos embelesados, rendidos a su talento y a su nombre.



Para los amantes del fútbol esta época de Messi que está por terminar, y que ojalá nunca se acabara, pero así es la vida, ha sido la posibilidad semanal de asistir a un milagro que a veces ocurría o a veces no, es cierto, pero con él en la cancha siempre estaba allí latente la esperanza, la ilusión tantas veces cumplida de que cogiera el balón, “la lleva Messi...”, se los sacara a todos, hiciera el gol y levantara las manos al cielo.



Sí: Messi no tiene el potrero argentino que tenía Maradona, para volver sobre la comparación tortuosa de todos estos años, y casi nunca ganó él solo, como sí lo hacía Diego, ningún partido de verdad trascendental. Su juego brillaba más cuando había en la cancha otros caudillos, cuando su equipo trabajaba para él y no él para su equipo. No fue Messi, nunca, un salvador providencial sino un virtuoso al acecho de la orquesta.



Y creímos que duraría para siempre, quizás él mismo también lo creyó. Cómo estará de viejo el mundo que ya hasta Messi está viejo: 33 años, increíble. Y todavía hay magia en sus pies, obvio que sí, todavía laten allí grandes milagros, la historia no ha terminado. Pero llegó el momento (igual que en el partido contra Francia en el Mundial, contra Mbappé) en el que Messi ya no es más ese niño iluminado al que nadie se la puede quitar.



Pienso en El final de la trama, un cuento bellísimo que una vez escribió mi amiga Mónica Chamorro sobre un viejo soldado napoleónico que se bate cuerpo a cuerpo, en la última carga de Waterloo, contra un joven alférez inglés que por supuesto está ávido de gloria y de grandeza. Mientras pelean, el viejo recuerda su vida, como si estuviera ante un espejo; recuerda todas las veces que fue joven también como ahora lo es su enemigo.



Es la ley inexorable del fútbol y de la vida: nada es para siempre, algún día todo se tiene que acabar. Y Messi no es la excepción, por desgracia. Pero qué felices nos hizo mientras duró: qué bella era la eternidad cuando el tiempo se detenía en sus pies, “la lleva Messi...”, por un instante.



Gracias por tanto, genio para siempre.



Juan Esteban Constaín

