Ver las estrellas

Hay en El Gatopardo, la bellísima y magistral y única y póstuma novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y si quieren pongo más adjetivos, hay en ella una invocación permanente al cielo y las estrellas. El protagonista de la novela es, de hecho, un príncipe y un astrónomo, y su telescopio se le vuelve como un refugio cuando llega la revolución a Sicilia y el mundo, su mundo, se le empieza a caer todo a pedazos a su alrededor.

El argumento del libro es ese: el de la resignación y la nostalgia con que Fabrizio Corbera, el príncipe de Salina, el protagonista de la novela, asiste al fin de los tiempos en Sicilia, en 1860, justo cuando está entrando allí Giuseppe Garibaldi, el abanderado de una revolución que es al mismo tiempo el triunfo por fin de la unificación italiana. Se nos olvida que Italia, lo que se dice Italia, nace de verdad allí.



Ese es el trasfondo histórico de la novela, digamos, pero toda su poesía está en el personaje del príncipe y en la forma escéptica y lúcida como él acepta el paso inexorable del tiempo y la llegada de la revolución y la modernidad. Al final sobre eso también es el libro: sobre las vidas que son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Y el único consuelo que él encuentra está en el cielo, en las estrellas, en su inmutable eternidad.



Nada me fascina o me conmueve más de El Gatopardo, además de su estilo perfecto y luminoso, y si quieren pongo más adjetivos, que esa idea de contraponer el tiempo de los hombres, con sus angustias y tormentos cotidianos, con sus sufrimientos y alegrías de todos los días, al tiempo de los astros, un tiempo siempre pasado y siempre por venir: el brillo de las estrellas es su eco y su recuerdo; allí vemos lo que ya no está.



Quien inspiró a Lampedusa, como se lo suele llamar, para darle vida al protagonista de su novela fue su propio bisabuelo, Giulio Tomasi, un príncipe y astrónomo siciliano al que le tocó asistir de verdad a la llegada de la revolución y de Garibaldi a las puertas de su propia casa. Entonces hacía eso: levantaba su telescopio y miraba las estrellas, leía en ellas el rescoldo o la promesa de tiempos mejores.



Su bisnieto, el autor de la novela, tenía una costumbre parecida aunque distinta, y es que siempre llevaba en un bolsillo una edición cualquiera, que cupiera allí, de los sonetos de William Shakespeare. Siempre. Un amigo le preguntó un día que por qué, por qué llevaba ese libro siempre en el bolsillo. Siempre. El maestro contestó que era por si veía algo desagradable o triste en la calle, entonces sacaba ese libro y lo leía para consolarse.



Quizás la representación más bella de Cristo sea la del Pantocrátor: el Cristo griego y sereno que todo lo ve y todo lo sabe. Está sentado, con la mano izquierda en los Evangelios y la otra que bendice a los fieles y nos promete y nos regala tranquilidad. Como si dijera con santa Teresa: “Nada te turbe; nada te espante; todo se pasa...”. Es la imagen misma del Evangelio: la noticia de Cristo en la Tierra.



¿Qué consuela a la gente? Hay quienes comen chocolate, por ejemplo, y les comparto una noticia fabulosa: en Olten, Suiza, hubo hace dos semanas una lluvia de chocolate. En realidad fue un daño en una fábrica de dulces y más que una lluvia lo que hubo fue una nevada de chocolate, en pleno verano, no todo está perdido. Hay también quienes se consuelan con el trago, y hacen bien, la sobriedad es muy mala consejera.



Hay quienes se consuelan con la música, qué más consuelo que ese. Hay quienes leen historia, nada tiene más futuro que el pasado. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Basta ver las estrellas, su eco y su recuerdo.



O leer El Gatopardo: la belleza inmutable –la poesía– de todo lo que habrá de durar.



Juan Esteban Constaín

