Por un dedo

Parece un falo pero es un dedo, como tantas otras veces en la historia de la humanidad: el dedo índice de la mano izquierda del emperador Constantino, en este caso, que sin embargo fue clasificado durante casi seis siglos como el dedo gordo de un pie cualquiera. Hasta que hace unos meses una investigadora francesa en el Museo del Louvre se dio cuenta de que ese era el dedo de una mano y no el de ningún pie.

Entonces se acordó de esa estatua colosal de Constantino –colosal de 12 metros de altura– que está expuesta a pedazos en los Museos Capitolinos de Roma: una cabeza, un globo, una mano y nada más. O como dijo Shakespeare en El rapto de Lucrecia: “Invisible salvo para los ojos de la imaginación: una mano, un pie, un rostro, una pierna, una cabeza... Todo allí para ser comprendido...”.



Lo único es que a esa mano izquierda de bronce del emperador Constantino le faltaba el dedo índice; siempre le faltó desde que un papa, en el siglo XV, se la donó a la ciudad de Roma. Tuvieron que pasar casi seiscientos años para que una arqueóloga francesa armara el rompecabezas y se acercara a ver mejor ese dedo gordo de un pie que no lo era en absoluto, aunque en realidad parece un falo, pero es el índice de Constantino.



Ya su mano lo tiene puesto, ya otra vez el dedo está en su sitio seiscientos años después. ¿Cuántas veces no ha ocurrido lo mismo en la historia? Muchísimas, todo el tiempo: el pasado siempre cambia y evoluciona, cada nueva época lo va completando y de alguna manera lo renueva. Parece una idea absurda y lo es, pero también es cierta: nada varía más que ese relato en apariencia inmóvil de lo que un día fue.



Creemos que el pasado es algo que ya está ahí, cumplido y resuelto, definitivo, esa parecería ser su naturaleza. Creemos que la historia es más confiable que el futuro porque hace mucho ocurrió –lo cual no es cierto tampoco porque la historia es lo que siempre ocurre, lo que está ocurriendo– y sentimos que la conocemos bien y que su imagen es una especie de máscara mortuoria: la idea final del tiempo pasado, su última versión.



Pero resulta que no, eso es lo bueno, porque nada tiene más futuro que el pasado: nada se transforma tanto como la historia, su espejo va reflejando de manera sucesiva y distinta el alma de quienes se asoman en él. Cada nueva época arrastra consigo no solo su propio presente, obvio, sino también su propio ‘pretérito’: su visión de lo que fueron las cosas; su relato de ese ‘mundo de ayer’ que lo determina y lo explica todo.

Por eso caen las estatuas, porque la eternidad no es para siempre. La historia, en cambio, sí lo es, por eso evoluciona y está hecha de matices, contradicciones, vacíos, ondulaciones, luces y sombras que además oscilan y se mezclan y cambian de lugar y se travisten. La destrucción de las imágenes (la iconoclasia) es una de las prácticas más antiguas de la humanidad; tan antigua solo como la adoración de las imágenes (la iconodulia).



Por eso me gustó tanto, hace unos días, esta noticia en apariencia insignificante del dedo perdido y otra vez recobrado, seis siglos después, del emperador Constantino. Es una lección irónica en medio del violento furor iconoclasta que recorre como un fantasma al mundo entero: mientras los pedazos de bronce y de mármol vuelan por los aires y ruedan por el piso, algunos otros encuentran de nuevo su cauce y regresan a su sitio.



Como anillo al dedo, podría decirse, aunque en este caso es al revés. Y lo es sobre todo por lo que ya dije: no sabemos cuál sea la suerte del pasado y de la historia, su futuro. Ahí van quedando sus fragmentos y astillas y el tiempo, muy lento, los vuelve a armar.



Quizás pronto descubramos que el dedo de Constantino sí era un falo. No sería la primera vez tampoco.



Juan Esteban Constaín

www.juanestebanconstain.com