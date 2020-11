El Dios de Spinoza

Baruch Spinoza, el gran filósofo holandés del siglo XVII, decía que el mal es solo un acto de ignorancia y de torpeza: un puro desconocimiento del bien; un estado de oscuridad de aquel que no encuentra la luz ni el camino, no todavía, para llegar a Dios, el bien supremo e infinito, del cual la humanidad es parte y no creación, por eso la filosofía de Spinoza fue considerada un peligro y una blasfemia por judíos y cristianos.

Spinoza era judío, de hecho, judío sefardí cuya familia, perseguida por su fe, se trasladó de España a Portugal y luego a Holanda, donde en 1579 se había proclamado la libertad de cultos justo contra las autoridades españolas, que también gobernaban en ese país, que así empezó su guerra de independencia que duró 80 años. Se nos olvida que los primeros en independizarse de España fueron los holandeses.



Spinoza nació en Ámsterdam, la verdadera capital de la modernidad en el siglo XVII. Es más: es imposible entender lo que es la modernidad sin hablar de Holanda en ese siglo, allí está todo. Y uno de los protagonistas de esa historia revolucionaria fue este judío “de tristes ojos y de piel cetrina”, como dijo Borges, expulsado de la sinagoga a los 24 años por decir su verdad.



Por eso tampoco los cristianos de Ámsterdam ni de ninguna parte aceptaban la doctrina de Spinoza, escrita en latín y con las fórmulas inobjetables y perfectas de la geometría, vuelta poesía en sus manos temblorosas: las mismas manos que de día le servían para pulir cristales, el oficio del que vivió siempre el sabio, cristales con los cuales se hacían los telescopios de los astrónomos, el gran invento de la época.



No es una coincidencia, porque mientras sus clientes descifraban las estrellas, Spinoza veía a Dios, como si con sus lentes pudiera entenderlo mejor. En un país en el que se estaban dando cita los grandes genios de la Europa de ese tiempo para reinventarlo todo: la pintura, la política, el derecho, la paz y la guerra, la diplomacia, la filosofía, la fe. Y todos sabían que el más grande era él, Benedictus Spinoza, con ese nombre de santo.



¿Santo? Sus enemigos, sus censores, los envidiosos que siempre acechan a los genios decían que era más bien un ateo y un hereje. Y él, que habría podido pulverizarlos con un solo argumento, prefería seguir su vida sin caer en disputas inútiles, sin conceder con la oscuridad del mundo. Esa es quizás la parte de la filosofía de Spinoza más bella y adorable: la del amor intelectual.



El amor intelectual es el método para llegar a Dios, el bien, para entenderlo porque hacerlo es comprender su naturaleza, que nos impregna a todos, que somos todos y nos ilumina. Lo único que hay que hacer es observar con cuidado y con afecto: fijarse en las cosas, verlas de verdad. Todo conocimiento, al final, es el conocimiento de Dios; y conocer a Dios es abandonar la ignorancia, el mal.



En realidad todo es mucho más complejo, claro, pero en términos prácticos la filosofía de Spinoza tiene una enseñanza maravillosa y conmovedora: no hay recompensa para quien hace el bien ni castigo para quien hace el mal: el bien es la recompensa, el mal es el castigo. De lo que se deduce que las disputas y discusiones no tienen ningún sentido, ni la represión, ni la censura.



Y algo más: la mejor forma de combatir el mal no es combatiéndolo ni señalándolo con desgarramiento y espanto sino contraponiéndole pruebas irrefutables del bien y la razón y la belleza; pruebas de Dios, ni más ni menos. Todos los testimonios del amor y de las cosas buenas y grandes y nobles y hermosas del mundo son suficiente antídoto contra la mezquindad, la ruindad, el horror y la maldad que lo pervierten.



Esa me parece suficiente razón para hablar hoy de Spinoza. Hoy y siempre.



Juan Esteban Constaín

www.juanestebanconstain.com