Contratapa en blanco

Alguien, no recuerdo quién, dijo que la literatura es una de las formas más altas de la felicidad, lo cual es cierto, pero también lo es que la felicidad es una de las formas más altas y escasas de la literatura. Mejor dicho: hay una cierta manera de escribir que produce en los lectores una alegría muy profunda, una dicha que lo inunda todo y que suele desembocar en una sonrisa agradecida, irrefrenable, para siempre.

Lo curioso y lo injusto es que quienes escriben así por lo general son considerados escritores menores y prescindibles, demasiado alegres como para ser grandes de verdad. Es todo un género literario que nadie celebra ya, el de los autores que nos hacen más felices. Pienso en Max Beerbohm, en Alberto Savinio, en Álvaro Cunqueiro, en Friedrich Torberg o en Apuleyo: brillantes y olvidados, magistrales y un poco en la sombra.



Así era también Juan Forn, un grandísimo escritor argentino que se acaba de morir de un infarto, a los 61 años, en su país. Nunca lo conocí en persona y ahora que se murió me doy cuenta de que medio mundo sí y todos dicen que era un tipazo, lo cual se veía muy claro en sus textos: una de las cosas más felices que nos tocaron en esta época cada vez más mezquina, más triste y más gris.



No he leído tampoco sus ficciones, pero sus columnas semanales en el periódico Página/12 eran una obra maestra: un retrato a mano alzada, delicioso y sin parar, de algún escritor o algún pintor o algún pensador o algún personaje raro y curioso. Con sabiduría y con gracia, con un estilo tan fácil que era irrepetible, esos perfiles son pequeñas novelas que nos devuelven la fe en la humanidad mientras las vamos leyendo.



A veces eran historias trágicas, a veces eran historias cómicas; todas eran reales y todas parecían inventadas, que es la razón por la cual no he leído y no sé si vaya a leer sus ficciones, las de Juan Forn, que me dicen que son magníficas también, pero me da miedo que sean inferiores a su forma de contar el pasado y la verdad. No sabía uno nunca si eso que él estaba contando era cierto, pero merecía serlo por su encanto y su belleza.



Es más: desde hace mucho tiempo tengo un método infalible cuando voy a leer o a releer a algún autor, cuanto más desconocido o recóndito, mejor. El método consiste en escribir en Google su nombre y el de Juan Forn, a ver qué había escrito él sobre la vida y la obra de ese poeta o ese novelista o ese dramaturgo que en sus manos, en sus ‘contratapas’ del diario Página/12, así se llamaba su columna, se volvían personajes de novela.



Escriban en Google ya mismo, o cuando puedan, pero mejor ya mismo, el nombre de Juan Forn y el de Natalia Ginzburg o el de Peter Altenberg o el de Kurt Tucholsky o el de Pushkin o el de Giuseppe Tomasi di Lampedusa o el del escritor que quieran, a ver si hay suerte: si la hay –crucemos los dedos, verán que sí– se van a encontrar con un texto inolvidable que va a acompañar y a enriquecer para siempre su experiencia con esos autores.



Los romanos tenían en la Antigüedad la superstición maravillosa de las ‘suertes virgilianas’: cerrar los ojos y poner un dedo al azar en cualquier verso de Virgilio para iluminar y esclarecer así las dudas y los misterios de quien incurría en ese ritual. Era un oráculo manual, una forma de adivinar el presente. También funciona con Cervantes, con Shakespeare, con Antonio Machado y con García Márquez: hagan el intento.



Ahora se me ocurre, como un consuelo, la posibilidad de inaugurar unas ‘suertes fornianas’: volver una y otra vez a leerlo, es lo que nos queda, y encontrar de nuevo la felicidad.



Gracias, Forn, por hacernos tan felices. No creo que haya un destino literario más grande que ese. Da para contratapa, ya no hay quien la escriba.



Juan Esteban Constaín

